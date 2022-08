Soraya da explicaciones a los que le preguntan qué le pasa a su hija Olivia en el ombligo

Soraya es una de esas mujeres que trata con naturalidad el hecho de compartir imágenes de su familia con todos sus seguidores. Eso nos ha permitido ir viendo crecer a Manuela y Olivia, sus dos hijas. De la pequeña hay algo que ha llamado la atención de muchos de sus seguidores, sobre todo ahora en verano que la vemos con menos ropa.

“Para los que me preguntáis qué le pasa a Olivia en el ombligo … Nació con una hernia, como su abuelo Paco y como yo”, explicaba junto a una foto en la que podemos ver de lo que está hablando.

“De hecho, fue una de las razones por las que me adelantaron el parto una semana. Se me salió por completo y parecía que no tenía. Así es que el ginecólogo me dio la pauta de adelantar el parto”, explicaba.

Medidas a tomar

Y no se ha quedado ahí, sino que ha explicado todo lo que saben sobre este problema de nacimiento. “Lo que nos ha dicho la pediatra es que si el ombligo no cambia de color y si no duele no hay motivo de operación urgente”, aseguraba.

Han intentado tomar algunas medidas, pero no han resultado efectivas. “Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse, pero Olivia estaba muy molesta, y el cinturón le hacía daño. No paraba de llorar. Le intentamos poner la técnica de las abuelas de la moneda en el ombligo con una cinta, pero la cinta de hacía daño en la piel, así es que nada”, contaba sobre los intentos fallidos de poner solución.

Al final, tomaron una decisión, “dejarla así, tendría que volver a su estado original con el tiempo, pero si no lo hace, a los tres años cuando pese 12 kilos aprox la operarán”.

Con su hija mayor también tuvieron un pequeño problema. “Ya nos pasó con el frenillo de Manuela que justo a esa edad es cuando pueden ponerles la anestesia a los bebés/niños. Antes no es bueno porque la anestesia podría causar daños neuronales en bebés, es lo que me ha dicho el especialista”, explicaba.

“Se de muchos niños que lo tienen, de adultos también. Y esa es la cosa! Una hernia! Sin más! Se la van controlando y de momento no queda otra que esperar. Pero ya la veis ! Esta feliz con su botoncito! Como su yeyo paco y su mami ☺️”, terminaba explicando.

Sus seguidores le han quitado importancia a la hernia y le han aconsejado que no se preocupe y, por supuesto, han piropeado a esa pequeña tan guapa y sonriente que tiene. “Que cara hermosa tiene Dios mío”, comentaba Beatriz Luengo.