Uno de los pasos habituales de los concursantes de Supervivientes cuando salen es conceder una entrevista a algunas de las cabeceras de la prensa rosa que más venden en el kiosco. Anabel Pantoja no iba a ser menos y le ha concedido una entrevista a su compañero de Sálvame, Omar Suárez, para Lecturas.

Una entrevista que muchos han calificado de fría, otros de prudente, pero el caso es que recula un poco y de sus palabras podemos concluir que tras la pasión que vivió en Honduras con Yulen Pereira, ahora se toma las cosas con más calma y asegura que no está enamorada y que habrá que ver lo que pasa.

Algunos creen que esta entrevista deja ver la confusión de una mujer que se mueve entre dos aguas, un amor reciente y un amor pasado, el que siente por su todavía marido, Omar Sánchez que dio un ejemplo de saber romper con elegancia una relación en su paso por Déjate querer.

Quién de verdad la conmueve

Omar Suárez ha hablado de su larga charla con Anabel para la entrevista y ha desvelado cuál fue el momento más emotivo, ese en el que la concursante no podía dejar de llorar. Muchos pensarán que cuando hacía referencia a Omar, otros, que cuando hablaba de Yulen, pero todos se equivocan.

“Ni Yulen, ni Omar, en la entrevista, el momento en el que Anabel más se emociona y que no puede ni hablar y está sollozando mientras habla es cuando habla y alaba a su madre, ahí es cuando se rompe”, confesaba el periodista.

Y en ese momento es cuando Kiko Matamoros ha querido intervenir para explicar que “hablé con ella, sobre todo en la pre convivencia, y antes de que empezara el tiroteo, y ella tenía una preocupación y obsesión por su padre. Me decía, ‘ahora me arrepiento del tiempo que no he podido estar a su lado, que no hemos sabido relacionarnos, etc. los dos’. También me dijo, ‘a mi padre le tengo que estar muy agradecida porque si a mí me conoce alguien es por ser hija de mi padre, porque si fuera hija de otro señor, mi vida sería completamente distinta”, relataba el colaborador.

Así que, no son hombres, sino una mujer, la que hace llorar a Anabel Pantoja que ya se ha reencontrado con su madre. Café con aorma de Anabel, que es así como han rebautizado el culebrón de la colaboradora, tiene todavía muchos capítulos por delante.