María Patiño le hace la pregunta definitiva a Yulen Pereira: “María, por favor, no me hagas esa pregunta”

Yulen Pereira y Anabel Pantoja están viviendo su momento de máxima popularidad y no hay paso que den sin que tengan una cámara que lo muestre. Ella está más acostumbrada, pero para el esgrimista es algo nuevo y parece haberse acostumbrado rápido.

De hecho, se ha tomado con mucho sentido del humor que Omar Suárez, se haya colado, incluso, en su coche. Y es que, el reportero de Sálvame estaba dando la última hora de la pareja desde su casa en Las Rozas cuando se ha abierto la puerta y ha salido el deportista con su madre. Revolución en plató ante esta coincidencia.

Arelys se ha negado a hablar alegando que llegaban tarde. Yulen se ha parado un poco más e incluso a escuchado a María Patiño preguntarle si estaba enamorado de Anabel como ella lleva defendiendo desde el principio contra viento y marea y, sobre todo, contra muchos de sus compañeros.

“María, por favor, no me hagas esa pregunta después de tanto tiempo”, le contestaba el ex concursante de Supervivientes. Finalmente se ha montado en el coche y Omar se ha colado dentro y se ha ido con ellos. Claro que su cámara se ha quedado fuera.

La puntuación sexual

Antes, en plató, Carmen Borrego soltaba una bomba. “Anabel le ha contado a alguien que sus relaciones íntimas las califica de 6, pero también ha dicho que no le preocupa nada porque ella le va a enseñar", aseguraba.

Una información que ha hecho saltar a Kiko Hernández que ha encontrado otro motivo más para atacar a Anabel. Finalmente, Omar Suárez se ha bajado del coche, se ha reencontrado con su cámara y ha podido contar lo que ha pasado en ese corto trayecto.

“Se lo han tomado con mucho sentido del humor, se han reído muchísimo, pero por lo visto, Yulen tiene un viaje fuera de España y va a volver cuando vuelva Anabel. Lo que veo es que tiene pocas ganas de estar con su madre, él solo quiere estar con Anabel. Que Anabel está en Cantora, él, se pira. Que viene Anabel, él se reencuentra con ella”, aseguraba.

Y es que Anabel se ha marchado al sur a reencontrarse con los suyos y se ha ido sola que ya dejó claro su madre que, de momento, no quería recibir a su yerno hasta que la relación no estuviera un poco más consolidada. Además, estaba el cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora y era demasiado para un primer contacto.

Está claro que tendrán que irse de España si quieren unas vacaciones con desconexión. Claro que parecen encantados con tanta atención mediática.