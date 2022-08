Omar Sánchez aclara en directo su relación con la ex concursante de ‘Gran Hermano’, Raquel Lozano

Anabel Pantoja puede haberse convertido en la celeb española más perseguida en los últimos días tras su vuelta a España después de sus más de tres meses en Honduras participando en Supervivientes. Su enamoramiento de Yulen Pereira poco después de haber pasado sus últimas horas antes del reality con Omar Sánchez, ha dado material para un culebrón que poco tiene que envidiar a los de ficción.

Mientras Anabel concede una entrevista en la que se percibe su gran confusión sentimental que la mantiene entre uno y otro, según opinan algunos, Omar Sánchez desmiente que haya comenzado una nueva relación, aunque reconoce que está conociendo a alguien.

Todo empezó cuando en Ya es mediodía desvelaron que el canario estaría quedando con una mujer conocida en Mediaset. Poco a poco se fue desvelando que esa chica era una ex concursante de Gran Hermano, Raquel Lozano.

En Sálvame han tratado el tema y Omar ha querido dar su opinión sobre lo que se estaba diciendo a través de Rafa Mora y unos mensajes que le ha enviado a su móvil y que el valenciano ha reproducido.

Los primeros mensajes

“Lo primero, que estoy viendo en Sálvame todo lo que están diciendo, que me estoy aprovechando y haciendo el papel de víctima, dices que no me estoy haciendo víctima, que es todo sincero, nada pactado. Si las personas no tienen sentimientos y no pueden ser reales como yo, lo siento yo soy así y así lo estoy sintiendo en todo momento”, contestaba a Carmen Borrego que insiste en que ella cree que ha asumido el papel de víctima en esta historia.

También ha querido dejar claro si es, o no, pareja de Raquel Lozano que compartió unos mensajes en redes que hacían pensar que había algo. “A Raquel Lozano la conozco, la he conocido, la puedo estar conociendo, pero no somos pareja, ¿no puedo estar conociendo a alguien y que no sea una pareja? No entiendo que me quieran hacer novio de alguien", decía su segundo mensaje.

Y había un tercer mensaje que contestaba a los que están diciendo que lo suyo con Raquel es el modo que ha encontrado para dar celos a Anabel. “Hay que ser feliz, esté con una o con otra. Anabel tiene su vida, yo no me estoy haciendo victima para nada, ni me creo un personaje. Ya cansa todo”, transmitía.

La llamada telefónica

No contento con mandar los mensajes, finalmente ha terminado entrando por teléfono para hablar sin intermediarios. “No somos pareja, nos conocemos como amigos actualmente ahora y ya está. Cuando salta la noticia de que nos vamos a conocer y saben todos los detalles exactos de dónde y cuándo a nosotros nos sorprende. Que puede venir por mi parte o puede venir por la de ella. Yo, hasta hoy, no puedo saber de qué parte es. No hay ningún montaje ni por mi parte ni por el de ella”, aclaraba.

"Es una chica encantadora, es muy guapa también. No puedo decirte nada más porque nos hemos visto dos veces. No puedo decirte que estoy enamorado porque no es así", insistía para dejar claro que no se puede hablar de nueva novia. Eso sí, aclaraba que “estoy conociéndola a ella, no tengo ningún problema en decirlo. A ella y a otras más no".

Veremos si esta relación prospera y en qué acaba todo este culebrón que tiene pinta de que nos va tener muy entretenidos los próximos meses.