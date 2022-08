La nueva pista de ‘Pesadilla en El Paraíso’ para confirmar segundo concursante hace pensar en Omar Sánchez

“¡Un segundo granjero llega a #PesadillaEnElParaíso! 🐄 ¿De quién se trata? 🧐 ¡Tenemos su CARTA DE DESPEDIDA antes de marcharse! 📜 Y tiene muchas pistas escondidas... 👀”. Con este anuncio el programa anunciaba que ya está a punto de desvelar el nombre del segundo concursante del nuevo reality de Mediaset.

Ayer mismo se confirmaba en Sálvame que uno de los que se suma a la aventura es Pipi Estrada. Daban como pista que era un DJ que había trabajado con los grandes de la radio y la televisión. Muchos apostaban por Kiko Rivera o Luis Fonsi, pero ni el uno, ni el otro. Sálvame ya tiene nuevo colaborador al que defender... o todo lo contrario.

El caso es que en los próximos días asistiremos a un goteo de confirmados. De hecho, la organización ya ha anunciado que el próximo se desvelará en Viernes Deluxe esta misma semana. También ha dado pista.

En esta ocasión han compartido una carta de despedida antes de marcharse al pueblo gaditano en el que va a grabarse este nuevo programa en el que los participantes se alejarán de su vida urbanita para meterse en una granja donde no podrán contar con las comodidades a las que están acostumbrados.

Supervivientes ya ha demostrado que a la audiencia le gusta ver sufrir a los famosos y vamos a tener una nueva ración de supervivencia extrema, aunque, en esta ocasión, en lugar menos idílico que Honduras.

Nueva pista

“Querida familia: Me marcho a El Paraíso dejando cuentas pendientes, pero merezco empezar de cero. ¡Estoy deseando llegar! ¡Ya sabéis que me encanta la naturaleza! Espero que estéis orgullosos de mí si soy capataz, dirigiendo negocios no me va nada mal, ¿eh? Os echaré de menos”, ha dejado escrito a modo de despedida.

Una pista que no deja las cosas muy claras, pero que ya le ha servido a más de uno para lanzarse a dar nombres. Omar Sánchez, Gloria Camila, Isa P, Gema Aldón o Tom Brusse son algunos de los nombres que suenan con fuerza. Sobre todo, el del todavía marido de Anabel Pantoja.

Lo cierto es que aislarse unas semanas del boom mediático en el que está metido, no le vendría nada mal al surfista. Claro que, no olvidemos que se está recuperando de una bronquitis que le llevó este fin de semana al hospital.