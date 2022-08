Alejandro Nieto recuerda lo mal que lo pasó cuando abandonó ‘Gran hermano VIP’ por la enfermedad de su hijo

Alejandro Nieto entró hace más o menos seis años en la casa de Gran Hermano VIP 4. No era un perfil super conocido, pero haber sido Míster España le daba el billete para participar en la edición de famosos del reality de Mediaset.

Lo que no podía imaginarse por aquel entonces es que habría un motivo ineludible que le haría abandonar antes de lo esperado. Su hijo era diagnosticado de cáncer y no se lo pensó dos veces. Salió por la misma puerta que había atravesado con tanta ilusión.

Fueron momentos muy duros porque el pequeño tenía tan solo dos años. Y Alejandro era muy joven. Había sido padre con tan solo 22 años. Tuvo que enfrentarse a una situación muy complicada, con muchas horas de hospital, que le hicieron madurar muy rápido.

“Yo entonces no quería ser padre y lo reconozco, pero serlo me ha hecho más competitivo, a lo mejor más salvaje, más hombre... Llámalo como quieras. Me digo a mí mismo: ‘Tengo que hacer esto porque necesito que mi hijo tenga un porvenir’. Eso es lo que me hizo pasar de niño a hombre más rápido”, confesaba en una entrevista con la revista Lecturas tras salir de Supervivientes.

"Muchas veces he pensado que ojalá lo hubiera tenido yo y no él, pero eso es imposible", aseguraba sobre la enfermedad de su hijo. Afortunadamente el niño se recuperó y ahora está bien y tan solo tiene que acudir a revisiones para confirmar que todo sigue correcto. “Cuando se ha curado, pues he sentido una alegría inmensa. Es lo mejor que le puede pasar a una persona”, contaba el concursante.

Premio para el niño

Para todos, ganar el premio de 200.000 euros del concurso era importante, pero él ha conseguido hacer realidad un sueño. No tenía casa propia y cada vez que tenía que estar con el niño o bien era en casa de su madre o en un hotel.

“Yo necesito eso, mi intimidad, mi casa, que él tenga su espacio, su cuarto, su cama, su tele, sus cosas de niños. Es lo que quiero. Para mí, ganar Supervivientes es eso, que mi hijo sienta que tiene su casa", aseguraba sobre el dinero que invertirá en su casa y en el futuro de su pequeño que ya tiene 8 años.

Y Tania Medina a su lado, que siempre ha estado muy atenta al hijo de su pareja con el que se lleva muy bien.