Alejandro Sanz ha puesto punto final a su gira SANZenVivo que estas últimas semanas le ha tenido recorriendo nuestro país. Su última parada fue en La Palma donde pudo compartir escenario con su buena amiga Vanesa Martín. Pero se acabó y toca hacer balance.

“Esta gira #SANZenVivo ha sido un grito desde el alma, a todo color. La vida es de colores infinitos y nunca contrarios, es la única forma que tengo de ver el mundo. Soy del color libertad, soy del color de la música, soy del color del amor…”, expresaba hace un par de días.

Está en ese momento de decir adiós y dar comienzo a una nueva etapa y no es una transición fácil. “Cuando acaba una gira te aspira un sentimiento extraño, un vacío a la vez lleno, al completo, por cada uno de vosotrxs. O lo que es lo mismo, echar de menos de la forma más bonita que existe”, confesaba en sus redes.

Momento de agradecer

“#SANZenVivo tenía ganas de ser, ha sido y ha superado todas mis expectativas. Y necesito dar las gracias… A mis fams, mi clan, que como buena familia me agarra la mano y el corazón en cada concierto”, comenzaba agradeciendo a todos sus seguidores.

Pero no han sido los únicos a los que ha querido mostrar su gratitud. También ha tenido muy presentes “a la música, a mi banda, por la complicidad de jugar y ganar al juego de nuestra vida, la música en vivo. A @mowmanagement y cada mano de producción por su trabajo incansable para que todo esté más que perfecto”.

Por supuesto, ha tenido también palabras para su chica: “A @rachelvaldes_studio por plasmar su arte con tanta pasión y detalle en los audiovisuales de la gira”. Y seguía: “A @universalspain, @gtstalentspain, @seitrack y @finetwork por todo su apoyo. A cada promotor, cada medio, cada persona…que ha sido cómplice y testigo de lo que ha pasado”.

No es un adiós definitivo sino un hasta luego que a Alejandro le queda mucha guerra que dar. “El éxito compartido es el mejor de todos. No me canso de agradecer todo lo vivido y me despido hasta mi vuelta con amor. Ese tipo de amor capaz de hacer latir miles y miles de corazones al mismo compás. GRACIAS 🙏 ❤️”, terminaba.

Una vez más, miles de personas han podido disfrutar en directo de su música y una vez más ha dejado claro porqué todos se refieren a él como maestro. Ya esperamos con ansias su regreso, aunque ahora le tocan unas merecidas vacaciones.