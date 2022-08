Chanel anuncia sorpresa en su música: ¿Se viene colaboración con Alejandro Sanz?

Hay que admitir que Chanel nos tiene en ascuas. Ya nos confirmó ocho canciones nuevas durante la presentación del Benidorm Fest, ha publicado múltiples historias en diferentes estudios, la versión de una canción de Rosalía por su cumple... No sabemos que se trae entre manos, pero acaba de desvelar que tiene una sorpresa entre manos y nosotros nos olemos una posible colaboración.

Fue hace unos días cuando la cantante de origen cubano explicó en sus redes sociales que estaba a punto de grabar un tema que le hacía “mucha ilusión estrenar”. “Con la lluvia de Madrid de fondo y el ventilador de frente os cuento”, comenzó el vídeo la representante de España.

“Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión”, tras pronunciar estas palabras, las redes han encendido las alarmas por lo que puede estar preparando. “Cuando me llamaron literalmente me puse a gritar en la calle”, contó emocionada.

Y por si no nos tenía suficientemente intrigados añade: “¿Qué será? ¡Oh, my god! Dentro de poco os podré contar detalles, pero creo que no lo imagináis”, terminó de explicar Chanel en sus historias. Como no podía ser de otra forma, sus fans ya han empezado a investigar y sacar sus conclusiones.

¿Colaboración con artista internacional?

Muchos están convencidos de que se trata de una colaboración con Alejandro Sanz. Y razones hay de sobra. En primer lugar, ambos se han empezado a seguir mutuamente en redes sociales, algo sospechoso si recordamos que ha sido al mismo tiempo.

Por si fuera poco, Chanel ha estado grabando en un estudio de Miami con Na´Vi. Un productor que trabaja con el intérprete de Mi Marciana y con otros artistas como Danny Ocean, Ricky Martin o Pablo Alborán.

Ambas coincidencias han hecho que los seguidores de la cantante pongan el ojo en Sanz y en todos los movimientos que hagan para poder confirmar la teoría “Chanel ft. Alejandro Sanz”. Lo único que sabemos de sus próximos temas es que estarán llenos de “sabrosura y esencia latina”, como explicó en los estudios de LOS40. Pero solo nos queda esperar a que en unos días (esperemos que pocos) nos desvele eso tan “especial” que está grabando.