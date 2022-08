DC se fija en Marvel para el futuro, resucita a Superman y entierra definitivamente a Batgirl

Las novedades de Warner han ensalzado el futuro de HBO -sobre todo, después de todos los rumores que había sobre su desaparición-, aunque también podrían significar el mejor destino para el Universo Extendido de DC. La cancelación de Batgirl ha vuelto a ser otro mazazo para los fans del DCEU, que sueñan desde Man of Steel (2013) con un universo cinematográfico cohesionado que aún no se ha visto en la gran pantalla.

Batgirl era otro de los eslabones que intentaría dar a entender que se trata de un multiverso, algo que podría significar que DC estaría usando la estrategia de distintas líneas argumentales para justificar la existencia de películas tan dispares sin nada que ver entre ellas. De hecho, el mentor de la heroína en esta película no iba a ser otro que el Batman de Michael Keaton, cuando el último visto con la liga de la justicia fue el de Ben Affleck.

La gran esperanza era The Flash, protagonizada por el polémico Ezra Miller y centrada en ser todo un reinicio para la franquicia... ¿O no? La reunión de inversores de la compañía trató con ahínco la marca DC como uno de los puntos a tener en cuenta en los próximos años, llegando a hablar de un prometedor futuro para las siguientes películas.

David Zaslav, el CEO de Warner, habló del tema después de la reunión."Batman, Superman, Wonder Woman o Aquaman son marcas reconocidas en todo el mundo. Y la habilidad de extenderlas con grandes historias es una gran oportunidad para nosotros. Hemos hecho reset, hemos reestructurado el negocio", contaba, para alegría de los fieles de La Liga de la Justicia.

Llama la atención que incluya a Superman en la ecuación, sobre todo cuando Henry Cavill lleva desde el 2017 sin retomar el papel -el personaje sale en ¡Shazam!, aunque en ningún momento se le ve el rostro-. Por lo tanto, y cogiendo con pinzas las frases de Zaslav, el hombre de acero podría estar más cerca de volver al universo que le arrebataron. Aunque eso no es lo único que ha dicho.

"Nos vamos a centrar con un equipo dedicado únicamente a DC y un plan de 10 años. Creemos que podemos construir un negocio mucho más sostenible", concluía. No es ningún secreto que la compañía quiere centrarse en el estreno en salas y aparcar el estreno simultáneo en streaming, algo que de hacerse bien, podría darle gratos beneficios a la marca.

Y para ello, no hay que irse demasiado lejos: su principal competidor ya tiene las claves de cómo llevar un universo cinematográfico, y de hecho, no tienen problema en decir que sus planes pasan por inspirarse en lo que ha construido Kevin Feige durante los últimos 14 años. Aunque para eso tiene que construir con mimo todo un arco con lo que ya tiene, y sobre todo, con lo que está por venir.

Batgirl, retirada para siempre de Gotham

Sobre el futuro inmediato de DC, que son Black Adam, Aquaman: El reino perdido y ¡Shazam! La furia de los dioses, dice estar muy ilusionado... No como con la heroína que iba a encarnar Leslie Grace. "No vamos a lanzar una película hasta que esté lista. No vamos a estrenar una película para llegar al trimestre y no vamos a sacar una película a menos que creamos en ella", sentenciaba.

De momento, quedan en el aire otros proyectos de menor embergadura -siendo prejuiciosos- de nuevos personajes que podrían estar en la misma descripción que el de Batgirl. Pero qué pasará con Black Canary, Blue Beetle o Supergirl, que hará su debut en The Flash, es aún todo un misterio.