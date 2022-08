Mercedes Milá sufre un aparatoso accidente y acaba hospitalizada: “Voy a tope de morfina”

Mercedes Milá se encontraba de vacaciones cuando ha sufrido un tremendo accidente que le ha obligado a estar hospitalizada. La presentadora estaba en Francia disfrutando de hacer rutas en bicicleta cuando sin esperarlo se ha caído y se ha roto el húmero. Así lo ha relatado la propia periodista a través de su perfil en Instagram.

“Habéis visto ya algún vídeo haciendo excursiones maravillosas en sitios inolvidables. Alguna de vosotras me habéis dicho... ¡Cuidado, no te hagas daño! Pues me he hecho daño. Me caí porque un tábano me picó y para defenderme del tábano solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una mata de zarzamora”, ha explicado a través de las stories de Instagram.

Eso sí ha querido transmitir también un mensaje de calma explicando que pese a todo se encontraba bien. Al parecer en la zarzamora en la que acabó cayendo había madera y todo tipo de cosas. “Al caerme, noté que me rompía el hombro”, ha relatado la periodista.

Mercedes Milá relata desde la cama del hospital cómo fue ese accidente. / Instagram Mercedes Milá

Aun así, Mercedes Milá, que hace unos meses ya se abrió la cabeza con otro accidente en bici, ha contado que fue una experiencia un tanto dura porque sacarla del zarzal fue un tanto difícil. “Aunque costó mucho sacarme de ahí, lo lograron y me llevaron al hospital. Allí me hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto. Tenía un dolor bestial”, ha declarado.

La comunicadora Mercedes Milá explica a sus seguidores que ha sufrido un accidente. / Instagram Mercedes Milá

La presentadora de GH ha reconocido estar bajo los efectos de los calmantes: “Estoy hasta arriba de morfina”. Y es que pese a los dolores y tal y como ya nos tiene acostumbrados ha hecho alarde de su buen sentido del humor. “Gracias a Dios no tenía desplazamiento en la rotura, por lo que no me van a tener que operar. Esto lo voy a tener que llevar durante 40 días y tendré que estar sin moverme. Ni siquiera me voy a poder poner desodorante, así que no os acerquéis a mí”, ha aclarado entre risas.

Mercedes Milá continuará con su recuperación en España

Pese a que las vacaciones de la periodista se hayan truncado, parece que todo ha quedado en un susto ya que podría haber sido peor. La presentadora no pasará ni tan siquiera por quirófano. Aunque eso no ha hecho que se pudiera librar del incómodo vendaje y arnés que la mantendrá inmovilizada el brazo durante un mes y medio.

Mercedes Mila manda un mensaje de calma tras decir que se encuentra bien a sus seguidores. / Instagram Mercedes Milá

Sin embargo, el aparatoso accidente no la impedirá seguir descansando y disfrutando de los días que le queden por el país vecino. Eso sí tendrá que hacerlo con mucha calma y precaución, ya que no podrá volver a practicar ciclismo durante el tiempo que le dure la dolencia. Mercedes Milá regresará a España para continuar con su recuperación rodeado de los suyos. Un proceso que durará unas semanas y luego poco a poco podrá volver a retomar su vida normal.