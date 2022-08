Camilo felicita el cumpleaños a Evaluna con una foto suya dando el pecho a la pequeña Índigo

Este 7 de agosto Evaluna Montaner ha cumplido 25 años y lo ha hecho en familia. Camilo no ha dudado en felicitarla en redes sociales con una imagen muy tierna y poco habitual en la que podemos ver a la cantante dar el pecho a su pequeña Índigo.

Desde que naciera su primera hija, la hemos podido ver en imágenes y vídeos, pero siempre de manera muy discreta. Aquí toma gran protagonismo.

“Te veo florecer cada día. Eres la fortaleza de nuestro hogar. Hemos pasado por todas, las dulces, los muros, las espinas, hasta llegar al fruto. Aprendo cada día de ti. Eres la semilla del árbol más gigante del mundo. Eres digna hija del creador. Te amo, feliz cumpleaños, reina de la colmena. 🐝”, escribía desde la admiración y el inmenso amor que siente por su mujer.

La fotografía nos permite ver lo mucho que ha crecido ya su bebé y el pelazo negro que tiene. Aunque, de momento, seguimos sin verle la cara.

Ella también ha querido compartir unas palabras en un día tan especial junto a ella y lo ha hecho junto a una fotografía en la que podemos verla con las velas de su tarta de cumpleaños.

Feliz en su día

“Amo cumplir años. Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos que me hacen sentir especial, celebrada y amada. 25. Un cuarto de siglo. Primero del resto de mi vida como mamá. Seguramente el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos. 🎂 lojamo”, escribía.

Y claro, no tardaban en llegar las felicitaciones que se irán multiplicando a medida que pasen las horas.

Greeicy: Vienen los mejores años🦋! Feliz vuelta al sol señorita.

Wisin: Dtb mucho y felicidades 👏🙌

Emilia: feliz cumple miamorrr 🫶🏼🫶🏼🫶🏼

Llane: Feliz cumple evita ♥️

Sebastián Silva: Feliz cumple hermanitaaaaaaaa te amooooo ❤️😍🫶🏻❤️✨

Lauren Arboleda (MasterChef): Que mamá tan hermosa! Tenlo por seguro que no volverás a apagar tus velas solita ni a comerte tu porción de torta tampocoooo 😂🥰💓 felicidades!!!

Sus vidas han cambiado desde la llegada de Índigo. En esta última gira que ha traído a Camilo a España ha estado acompañado por sus dos mujeres. Era la cantante la que compartía un resumen de lo que ha sido en varias imágenes. “La última foto es el resumen de lo que es salir de tour siendo papás 💩”, compartía ella.

Sin duda, un cambio a mejor que están disfrutando en familia.