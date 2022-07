Camilo cumple varios sueños en su segunda cita con el Wizink Center de Madrid

La historia de Camilo con España es de largo recorrido. Y también es una historia de amor; lo estamos viendo durante su gira 'De adentro pa fuera' por diversas ciudades de nuestro país. Anoche, el artista volvía a pisar el escenario del Wizink Center de Madrid por segunda vez en apenas un mes. Y si la primera fecha fue especial, la segunda también ha dejado huella -tanto en su corazón como en el nuestro- y ha estado marcada por las primeras veces.

Este segundo concierto en la capital tuvo muchas similitudes con el primero. KESI, Ropa cara, Favorito, Pesadilla... y un largo setlist de canciones se sucedían con total normalidad, con el buen rollo y carisma que caracterizan al artista. Hasta que llegó la primera sorpresa de la noche.

Alejandro Sanz

Camilo contó que en su pasada cita en Madrid, Alejandro Sanz fue a verle actuar y que él trató por todos los medios no mirar mucho a las gradas por si le veía, porque se pondría muy nervioso.

Por todo el mundo es sabido que el español es uno de los ídolos del colombiano y que haber compuesto con él una canción era ya un sueño hecho realidad. Pero a veces los sueños se alargan y en el concierto de ayer, Camilo y Alejandro Sanz cantaron Nasa en directo juntos por primera vez.

Dani Martín

Para presentar otro de los momentazos de la velada, el intérprete de Millones cambió de escenario: se trasladó del stage principal a una plataforma giratoria situada al fondo de la pista del recinto. En este escenario 'B', Camilo narró cómo la primera localidad que conoció de España fue Zahara de los Atunes, y que allí conoció a alguien que hoy en día es como un hermano para él, que no es otro que Dani Martín. Y, aunque no cantaron su colaboración Avioncito de papel, los dos se marcaron un emocionante dueto de Manos de Tijera.

En aquel pueblo costero de Cádiz, mientras ambos miraban el faro de Trafalgar, el cantante madrileño le aseguró que algún día tocaría en el Wizink. Y Camilo no solo tocó en el Wizink, sino que su amigo Dani Martín, su familia y sus fans fueron testigo de ello y le acompañaron en una de las noches más especiales para él.

Nicki Nicole

Nicki Nicole protagonizó otro instante inolvidable para los asistentes a este concierto. Sabíamos que la cantante argentina estaba en España actuando en diversos festivales y, además, acababa de estrenar single con Camilo, así que había altas probabilidades de que se sumara a esta fiesta de la capital.

🎥 Nicki Nicole y Camilo cantando ‘Naturaleza’ por primera vez en Madrid. pic.twitter.com/idGNmKKK7W — Nicki Nicole México (@nickinicolemx) July 28, 2022

Y así fue. Al igual que su colaboración con Sanz y una de las canciones que tiene junto a Evaluna, Juntos presentaron Naturaleza en vivo por primera vez.

Más sorpresas y más sueños cumplidos

Además de contar con todos estos invitados sorpresa, Camilo presentó el tema que da título a su gira y a su próximo disco (que verá la luz en septiembre), De adentro pa fuera, el cual habla del viaje que puede recorrer una persona hasta el día de su nacimiento. Porque como ya ha contado en alguna entrevista, ser padre le ha cambiado la vida e índigo lo ha empapado todo con su presencia.

Una concepción que, como ya nos contó en LOS40 Stage y según los cálculos que ha echado la pareja, se forjó en Cádiz. "Como sabéis yo soy de Colombia y mi mujer Evaluna es Venezolana, por lo que Índigo tiene tres nacionalidades [ya que lo concibieron en España]", anunció Camilo.

Tras el concierto, el artista compartió diferentes instantes del concierto y haber vivido algo sobrehumano en su segunda visita a la capital este año. "Madrid! Hoy pasaron dos cosas inmensas en mi vida! 1. Que me despido de esta ciudad que ha sido como mi casa por los últimos casi dos meses con un concierto que no voy a olvidar nunca!!! Gracias por la generosidad!! El WIZINK con una tribu de más de 15.000 personas como si fuera una sola voz!! Wow wow. Y gracias a @evaluna @_danimartin_ @alejandrosanz @nicki.nicole por acompañarme a celebrar que el amor es la más grande de las revoluciones. Yyyyyyy 2. Que hoy probé la mejor tortilla de patatas que me he comido en mi vida. Y para los que como yo aman la tortilla, saben que no es una cosa menor. LOS AMO. (Ya casi nos vemos Cadiz, Marbella y Gironaaa 🔥)", reza la publicación.