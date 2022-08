Ana Milán sale de su zona de confort, cuenta cómo se siente y más de uno se ha sentido identificado

Hace unas semanas Ana Milán pedía en twitter ayuda porque quería irse a estudiar inglés fuera de España y quería sugerencias. Muchos le hablaban de Irlanda, Canadá o Londres. Finalmente, ha escogido como destino Sydney. Ya está en Australia donde ha llegado este fin de semana y parece dispuesta a contarnos en redes sociales cómo va la experiencia.

“Primer día, sin jet lag ni nada que se le parezca. Con la alegría en el cuerpo y pájaros en la cabeza. He salido a las 8am y ya estoy enamorada de esta ciudad”, confesaba nada más llegar.

Y parece que su enamoramiento va en aumento. Eso de irse al extranjero a estudiar un idioma es algo con lo que más de uno se ha sentido identificado.

Experiencia nueva

“Es una sensación extraña lo de volver a clase, lo de hacer excursiones, lo de pertenecer a un grupo que no conoces de nada pero que de golpe pasan a ser tus compañeros de viaje. Si existe lo de salir de la zona de confort es esto sin duda. Nada conocido. Todo por conocer. Estoy realmente emocionada…”, aseguraba sobre esta experiencia nueva para ella.

“Le he estado enseñando a varios compañeros dónde está España y varios me han dicho que sobre todo conocen La Casa de Papel. 😂”, contaba como anécdota.

“Os escribí esto sentada en el jardín botánico, un oasis en mitad de la ciudad. Una señora oriental me ha preguntado si quería una foto, le he dicho que sí y después le he dicho: -Thank you, madam. A lo que creo que ella me ha contestado que de madam nada, que tenemos la misma edad. No la teníamos. Creo. Al menos por unos meses. 😂”, relataba una de sus vivencias en la ciudad australiana.

Todavía no hemos visto el momento canguro o atardeceres espectaculares australianos, pero seguro que nos iremos enterando de cada descubrimiento que haga y esperemos que acabe la experiencia con una conclusión y sepamos si realmente ha aprendido inglés o no.