Tania Llasera explica por qué no muestra los pezones de su hija pequeña y los censura en redes sociales

“Me han hecho mil entrevistas sobre el libro nuevo (#MujerTeniaQueSer)…y en ninguna me han preguntado por qué no hablo de sexo”. Con esta afirmación Tania Llasera comenzaba una reflexión en sus redes sociales.

“Os explico: tenía yo unos 2 años cuando viajamos mi madre y yo a EE.UU. a ver a nuestra familia. Allí mi madre me puso una braguita como este de la foto para ir a la piscina pública y mi tía le dijo que tenía que ponerme bañador entero. Los pezones infantiles ya eran tapados por allá por aquel entonces. Y mi madre flipó, claro”, contaba sobre una experiencia del pasado.

Ahora ya es adulta, pero madre de una niña y se encuentra con el mismo problema. “Hoy en día, ayer mismo, quería subir una foto a mis stories pero se le veían los pezones a mi hija. Y me encontré buscando conchas de sirena en los gifs para taparlos. No solo porque quizás IG me los censure, sino que piensas como mami que ‘hay mucho loco suelto’. Proteger a mi hija va por encima de todo siempre”, admitía.

Hipersexualización de las niñas

“En esta foto, mi hija, de solo 4 años, está haciendo un corazón con las manos. No tiene ni idea de lo que es el sexo, solo manda amor 🧡. No puedo enseñar su gesto de amor, porque se le ve un pezón y eso me duele. La hipersexualizacion de las niñas es un hecho, es una obviedad. No lo pongo en discusión. Lo pongo encima de la mesa”, reflexionaba sobre un tema que siempre ha estado sobre la mesa.

“Ella misma, no quiere ponerse nada que “no le tape las ‘tetas’ mamá”… es una guerra que le dé el aire y el sol en el pecho. Vitaminas Sea y D que se pierde por taparse para verse más mayor”, admitía.

Y eso le ha llevado a pensar que “me da mucha pena que dejemos que las niñas dejen de ser niñas…que muera la inocencia tan joven. Es justo por esto que no hablo de sexo en mi nivel libro. Escogí hablar del cuerpo de la mujer y de todo lo que conlleva ser mujer, chica o niña sin entrar en el sexo. Que bastante cosificadas y sexualizadas estamos ya, gracias”, concluía.

Unas palabras que han sido muy aplaudidas por sus seguidores.