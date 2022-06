Tania Llasera reflexiona sobre si es un ‘juguete roto’ de la televisión

Tania Llasera es una mujer polifacética, lo ha demostrado en más de una ocasión, aunque puede que la faceta con la que ha logrado más popularidad sea la televisiva. Eso sí, poco a poco ha ido perdiendo espacio en ese terreno y lo ha ganado en redes sociales.

Ahora, además, promociona su labor de escritora. Mujer tenía que ser es un libro muy personal. “El peso de 42 años y medio viviendo como una mujer, 15 años viviendo expuesta, el peso de la #cosificacion de nuestra sociedad, el agravio comparativo de las rrss, el ahogo de la #maternidad, del cabreo que te entra en tu madurez, del silencio ensordecedor de la etapa blanca de la vida (el capítulo donde entrevisto a mi madre)… casi un kilo!”, compartía sobre este proyecto.

La hemos visto en la Feria del Libro de Madrid y con el apoyo que ha recibido de sus seguidores. “Es el peso también año y medio de trabajo: 800 gramos. Casi un kilo de mis experiencias más personales. Meses de documentación y 7 meses sentada de madrugada escribiendo, llorando y abriéndome para todas. No puedo estar más orgullosa de nuestro retoño. Y digo nuestro porque parte de este libro también es vuestro, maravilla de comunidad de IG. 💋 333 páginas de verdades, así es este libro”, explicaba sobre el resultado obtenido.

Ya avisaba que iba a ser pesada con este libro y no para de promocionarlo allí donde la dejan. Y parece que hay un tema recurrente en las charlas que está compartiendo.

Vuelta a la televisión

“En cada entrevista de promoción del libro me preguntan si echo de menos la tele…sí. Mi respuesta siempre será sí”, aseguraba. Y es que son muchos los que la echan de menos. Pero su ausencia no ha sido decisión personal.

“La tele es mi primer amor. No echo de menos el aplauso del público, lo que me falta es trabajar en equipo, sentirme parte de un grupo, de algo más grande que yo. Pero no quiero volver a toda costa. Volveré cuando aparezca algo que me interesa por ser nuevo o distinto”, aseguraba.

“Me ha costado años de terapia saber que, si no vuelvo, tampoco pasa nada. Hay vida más allá de la tv. Y es una vida apasionante también. Así que no se si soy un ‘juguete roto’ pero ni soy para jugar, ni soy una cosa, ni desde luego estoy rota. Nunca me sentí más viva que después de escribir el libro que quizás, quien sabe, si lo hubiera escrito de estar presente en tv”, reflexionaba sobre este asunto.

No le faltan proyectos, aunque parece que, de momento, ninguno en televisión.