Avance de Tierra Amarga. Lo que pasará en el capítulo de hoy lunes 8 de agosto

Tierra Amarga, la telenovela turca que conquista cada tarde a un público fiel y con ganas de saber cómo evoluciona la historia de amor más apasionante, arranca una semana más con nuevos capítulos. Esta producción emitida por Antena 3 ha triunfado en más de 30 países y estos días veremos nuevos conflictos, pruebas y, sobre todo, mucho drama. Si no quieres perdértela por nada del mundo, recuerda que puedes verla de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas.

Y es que si no puedes ver la emisión en directo, no te preocupes porque también está disponible en ATRESplayer PREMIUM. Desde ahí podrás ver Tierra Amarga a la hora que quieras y desde cualquier dispositivo. El enganche que genera esta serie es de otro planeta, pero es que el elenco de intérpretes que lo conforman no es para menos, ya que hacen que todos los telespectadores y telespectadoras permanezcan sentados frente al televisor cada tarde para ver cómo evoluciona la trama.

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış y Uğur Güneş, pero honestamente todos siguen de cerca la historia de amor entre Yılmaz y Züleyha, que tratan de luchar contra todo y todos para poder vivir felices y en paz.

Pese a todos los contratiempos que últimamente parece que hay entre ellos, si no puedes esperar a ver qué pasará esta semana, entonces lee atentamente lo que pasará en el primer capítulo de este lunes 8 de agosto.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes 8 de agosto en Tierra Amarga?

Todo está cambiando constantemente y a Mügjan le ofrecen la oportunidad de trabajar en un hospital de Estambul. Züleyha ya se ha enterado de que Demir y Ümit tuvieron una aventura y que se lo ha escondido.

Una noticia que no le gusta nada y que le lleva a tomar la decisión de irse de Çukurova con sus hijos, además de vender el 25% de las acciones que tenía de la empresa. Eso sí, sin contárselo antes a Demir. Por su parte, el aludido sigue con las investigaciones del robo en su mansión y acusa directamente a Fikret.