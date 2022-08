Rebeca manda un mensaje a Leticia Sabater tras enterarse de que utiliza su mítica canción en sus conciertos

Rebeca Pous es una de las nuevas colaboradoras de Ya es verano, el programa que sustituye a Viva la vida en Telecinco y, este fin de semana, se convertía en protagonista de una de sus informaciones ya que el programa ha emitido unas imágenes que demostraban que Leticia Sabater está acabando sus shows veraniegos con su mítica canción Duro de pelar.

"No pensé que fueras tan cutre" le decía Rebeca molesta con este robo artístico. La cantante no estaba molesta porque esté utilizando su canción sino porque lo esté haciendo con su voz.

"Siempre se puede hacer un 'playback' en un colegio, o uno puede ser una drag queen maravillosa, pero una persona que cobra de un promotor de un ayuntamiento, con sus hits... ¡Que esta señora tiene muchos! ¿Por qué canta una canción con mi voz? ¡Cántala con la tuya!", le decía desde el programa.

"A mí me parece bien que use mi canción pero que le quite mi voz y haga un karaoke como hace Soraya cuando hace versiones de los éxitos de los 90, lo que me parece muy cutre es que cobrando dinero de un ayuntamiento haga esto, utilice mi voz encima de un escenario", explicaba la cantante.

"El éxito de un artista es que se escuche su canción, que se recuerde, que se cante en las orquestas, pero con su propia voz. Cante bien o mal. Es un bonito recuerdo", intentaba argumentar contra Sabater.

Para ella ha sido una auténtica decepción. "Nos estuvimos tomando las uvas juntas y mira tú ahora qué disgusto. No pide permiso. Conozco a su mánager. Qué poca vergüenza, así mismo te lo digo. Lo fuerte es que lo lleva haciendo todo el verano", señalaba indignada Rebeca.

Mensaje para Leticia

Y todavía tenía un mensaje más para su compañera: "Con la de pasta que ganas, cariño, que llevas treinta años siendo Leticia Sabater, pues c***, vete a un estudio de música. Por cuatro duros tienes una base instrumental, unas tías poniéndote los coros y cantas la canción de Duro de pelar y La macarena. Más que nada porque hay un público joven que igual no nos sigue, porque somos de una generación muy importante, que es la de los noventa, que si oye Duro de pelar en sus fiestas se cree que Rebeca ya ha estado su pueblo y luego no nos contratan a los originales".

Y por si no fuera suficiente, también ha intervenido la madre de Rebeca para defender a su hija: "Rebeca no tiene nada que ver con esa señora. La otra se dedica a lo suyo, y lo suyo son las tetas y el culo. Nada más". Eso sí, con la que no han logrado hablar es con la implicada en esta denuncia.