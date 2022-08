John Travolta y muchas otras celebs se despiden de Olivia Newton John

Una de las parejas míticas del cine fue la que formaron Olivia Newton John y John Travolta en Grease. Danny Zucko y Sandy Olsson dejaron claro que en el amor no importa ser diferentes. Y aunque ambos tienen multitud de proyectos a sus espaldas, irremediablemente, uno se va a estos personajes cuando se acuerda de ellos.

Ahora esa pareja se ha roto tras el fallecimiento de la actriz a los 73 años después de muchos años luchando contra el cáncer. Decía adiós en su casa y rodeada de los suyos y el mundo se ha quedado consternado.

Como era de esperar, su compañero en su película más mítica, ha querido dedicarle unas palabras de despedida: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".

Pero no ha sido el único, el mundo entero se ha volcado en este adiós colectivo para despedirse de una actriz que logró conquistar millones de corazones. Alrededor de todo el mundo se ha transmitido ese amor y cariño que muchos sentían por la actriz.

La primera en tenerla en mente en redes sociales ha sido su única hija Chloe Lattanzi que compartía una serie de fotografías de su madre. No hacían falta palabras. Y a partir de ahí, la lista no ha hecho más que aumentar.

Oh, Sandy. 0h, mi admirada Olivia Newton-John. Cuántas veces, de niña, soñábamos con ser tú… Dep 🙏🏽😔 pic.twitter.com/WMdxMJgu1k — India Martínez (@IndiaMartinez) August 8, 2022

Since I was ten years old, I have loved and looked up to Olivia Newton John. And, I always will. (Just like this picture @nfsaonline) She was, and always will be, an inspiration to me in so many, many ways. My deepest condolences to her family and loved ones. x ONJ4EVER pic.twitter.com/3nE8PVDFLy — Kylie Minogue (@kylieminogue) August 8, 2022

¡Gracias @olivianj por tanto! Por acompañarnos con tu voz, con tu sonrisa y por mostrarnos tu valentía y fortaleza durante tantos años aferrándote a esta hermosa vida.



Te queremos y te recordaremos siempre #OliviaNewtonJohn ❤️ #Grease pic.twitter.com/OA41HOt8pb — Thalia (@thalia) August 9, 2022

Rest in peace, Olivia Newton-John. Deepest condolences to her family and loved ones. pic.twitter.com/EeefzKBKCO — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 8, 2022

This. This is what I will think of when I think of you. And I will think of you often. So grateful to have been a recipient of your love and light. 💔❤️ pic.twitter.com/rs0XLyQBtO — Richard Marx (@richardmarx) August 8, 2022

Summer dreams ripped at the seams; but… oh, those summer nights! https://t.co/kA41XDXkEW — alfredgarcia (@alfredgarcia) August 8, 2022

Joder… qué pena. Descansa en paz, Olivia.😢 https://t.co/IbhHipWR7X — David Summers (@DavidSummersHG) August 8, 2022