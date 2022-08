Mercedes Milá actualiza su estado de salud: “Es urgente que pase por quirófano”

Hace unos días Mercedes Milá contó lo que le había pasado para llevar un brazo en cabestrillo. Tuvo un accidente durante sus vacaciones en Francia. Andaba por allí haciendo bonitas excursiones en bicicleta. En un momento dado notó la picadura de un tábano, soltó el brazo para defenderse y se cayó sobre una zarzamora. Al caerse notó que se rompía el hombro.

La llevaron al hospital donde la pusieron morfina a tope para poder soportar el dolor. Eso sí, no dejó de grabar en todo momento y eso nos ha permitido conocer toda la historia en imágenes que ha ido compartiendo en su Instagram.

al principio le dijeron que se había roto el húmero, pero que la rotura había sido limpia y no había que operar. Bastaba con llevar una compleja estructura en el brazo y hombro durante 40 días que le imposibilitaba, incluso, utilizar desodorante. Pero eso era todo…hasta ahora que ha habido cambio de planes.

Último parte

“Mi médico Rafa González-Adrio ha pedido a la clínica del Dr Manchón que me hagan un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano”, informaba la periodista.

“Es verdad que el dolor va en aumento, pero no estaba en mis planes “borrar” el mes de agosto. William Levy y una servidora nos quedamos sin vacaciones”, lamentaba sobre los planes que se le han acabado por el momento.

Claro que ella es de las de sacar lo positivo y ha recurrido a la música para sobrellevar esta situación. Ha compartido un vídeo de Joan Manuel Serrat y Ana Belén cantando Mediterráneo. “Esta música me traslada a momentos muy felices y es en eso en lo que me quiero inspirar para pasar los días de inmovilidad que tengo por delante”, explicaba.

Desde aquí le deseamos lo mejor y que la recuperación sea lo más rápida posible.