Gloria Camila Ortega carga contra David Colchero (‘Secret Story’) en Instagram y el ex concursante no se calla

“Antes de irme a la ducha, que hoy tengo Ya es mediodía, os contaré una breve, pero graciosa historia. Una seguidora me mandaba un mensaje con fotos de twitter en los que se veían unos tuits de un usuario en sí. Ya sabéis muchos que llevo tiempo sin twitter porque considero que es una red social en la que no hay límites a la hora de debatir u opinar sobre alguien o algo. Y vivo mejor así”, escribía Gloria Camila Ortega en sus stories.

“Me meto a cotillear en Instagram a este tal David @dcolchero. Y ya no solo veo que me sigue, mi hater me sigue y me da un seguidor más en mi bonito y cuidado IG, sino que tengo mensajes sin odio, más amor que odio sinceramente, que relata el chico con intencionalidades más lejos que lo que es el odio o la pereza de mi existencia”, contaba el problema que tiene con él.

Ha asegurado que “se trataba de un chico que no conocía hasta ahora" y no ha dudado en compartir esa serie de comentarios que ha ido dejando David Colchero, el que fuera concursante de Secret Story en sus redes.

“¿En serio voy a tener que aguantar ver a Gloria Camila? ¡Qué pereza de chavala, tío", se leía en uno de ellos. Y no solo ella es blanco de sus mensajes, también su sobrina, Rocío Flores: "Espero no tener que aguantar también a Rocío Flores, por favor".

Preguntas para Colchero

Ante estos comentarios ha querido lanzarme una serie de preguntas: "1. Entonces mi pregunta es: ¿Qué importancia tengo en tu vida para poner y escribir tuits negativos sobre mí? 2. ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta de que te doy pereza? ¿Cuándo no obtienes respuesta, cuándo no te leo, o cuándo no te sigo de vuelta? 3. Si esta pereza te doy, ¿por qué me sigues o me escribes? Y si es tiempo después de escribirme cuando te das cuenta, ¿por qué no me dejas de seguir?”.

Y si Colchero quiere, parece que habrá continuación. “Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta historia. Si obtengo respueta o algo, os lo haré saber! Pero si alguien te da pereza no le tiras la caña, ni la sigues ni nada de nada”, terminaba la hija de José Ortega Cano.

La respuesta de Colchero

No ha tardado en haber una respuesta, también a través de stories: “Creo que decir que alguien te da pereza no es ningún tweet negativo hacia ti, ya que es lo que a mí me creas, no quiere decir que al resto del mundo también, es opinión personal, no te he insultado, ni faltado al respeto”.

Pero no se quedaba ahí: “El tema de los comentarios en IG de hace dos años y medio, te ayudé intentando que te funcionar el iPhone, no creo que sea tan malo eso, uno ya no puede ser ni agradecido, aparte de llamarte guapa, repito, hace dos años y medio”.

“Que te siga no tiene nada que ver para que yo comente algo, mientras se haga sin insultar y con respeto, que es como lo he puesto en el tweet”, continuaba. “No estoy ni resentido, ni nada de lo que me has dicho ahí, de verdad, que estoy genial, así que te dejo que sigas con tu bonito y cuidado Instagram. Espero habértelo aclarado, un saludo”, añadía.

Y si en algo se parecen es en lo extensos que se ponen para dar explicaciones. “No es por nada pero que hayas tenido que poner 15 historias para solamente decir que te dije guapa y que he puesto un tweet hacia ti, un poquito de pereza sí que me ha dado mirarlas todas, la verdad. Pero ya está, creo que con una historia está aclarado y esta porque no me cabía en la otra”, terminaba, ahora sí.

Veremos si esto sigue.