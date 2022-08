Yulen Pereira tiene un pasado como reguetonero, antes de ‘Supervivientes’, que Nuria Marín ha querido analizar

Yulen Pereira se ha convertido en una celebridad tras salir de Supervivientes. Habría que ver si no hubiera estado Anabel Pantoja por medio, la cosa hubiera tenido tanta repercusión. Era uno de los famosos más anónimos de la edición. Su condición de campeón del mundo en esgrima no era suficiente para tener una gran popularidad.

Se ha hablado mucho estos meses de su condición de deportista de élite, pero menos, de su pasado como cantante de reguetón. Intentó hacerse un hueco en la música hace cinco años, aunque es evidente que no con muy buenos resultados.

Era 2017 cuando sacaba su primer tema con Engel y Don Pereira. Aquella canción se llamaba La tripiona y Nuria Marín ha analizado el videoclip con cierta ironía. “No quiero ser mala, pero es como una película de gansters sin presupuesto, pero con coches de lujo, chicas en tanga, chicos en chándal, pistolas, intercambio de mercancías y Yulen canta, con autotune, pero canta y baila”.

Ha prestado atención también al mensaje del tema. “Ojo a las letras: ‘Dicen que eres mala y te gusta la maldad, que ella sola conmigo se va, que si llega la poli, no le para na’, que es la dueña del bloque y que no le importa na’’. Poesía. Yo no entiendo por qué, pero la canción no lo petó y no llega ni a las 50.000 reproducciones en una plataforma muy reconocida de reproducción de vídeo”, decía.

Segundo tema

“Pero ya sabéis que Yulen es un hombre que no se rinde fácilmente y al año siguiente volvió a probar suerte con una nueva canción. Volvió a llamar a Engel y Don Pereira no sabemos qué le pasó, pero no está en esta canción, y sacaron el temazo Boom Boom y la letra es aún mejor que en La tripiona: ‘Ella me pide party, fiesta, like, Miami, Gucci, Prada, Armani. Mamis con pool party’. Bueno, esta canción tampoco lo petó y parece que Yulen ha querido olvidar este pasado porque no hay ni rastro de estas canciones, ni del rodaje del videoclip ni nada en sus redes sociales”, aseguraba.

Seguro que ahora se empiezan a escuchar más esas canciones, aunque sea por curiosidad y quién sabe si esta nueva exposición pública hace que retome esta faceta profesional que parece que disfrutaba mucho y que seguro que a Anabel Pantoja le encanta. Una idea, en su próximo videoclip podría salir ella haciendo twerking.

De momento, la pareja ha optado por huir de todo y marcharse de viaje a Egipto, el primero de los muchos que han ido planificando desde su aventura en Honduras.