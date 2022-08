Sale a la luz la conversación de Yulen con su prima en Menorca que no va a gustar nada a Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha pasado de ser un esgrimista campeón del mundo, pero desconocido para el gran público, a uno de los personajes más perseguidos este verano, no ya por la prensa deportiva sino por la del corazón. Su romance con Anabel Pantoja en Supervivientes está dejando muchos titulares.

Mientras ella se ha ido a casa, al sur, él ha puesto rumbo a las Islas Baleares para disfrutar de unas vacaciones. Y todavía no está muy familiarizado con el mundo del cotilleo porque se ha dejado escuchar hablando de un tema bastante comprometido. No debe ser consciente de que ahora hay oídos en todos lados y todo lo que diga acabará siendo revelado.

Le ha pasado en un restaurante menorquín al que ha acudido con su prima. Pipi Estrada tenía los detalles de la conversación que han mantenido y que puede traerle más de un problema. “Puede dar un giro de 180 grados en la pareja de Yulen y Anabel, esto sucede en Baleares, en un restaurante de Menorca”, empezaba contando el periodista que no dudó en subirse al pulpillo de Sálvame dada la importancia de la información.

No es que haya revelado mucho de la conversación, pero sí ha hecho hincapié en una frase muy significativa que habrá que ver cómo asimila Anabel. En la mesa estaban Yulen, su prima y otra pareja de amigos suyos.

La frase clave

De lo que no se percataron es que al lado había comensales poniendo el oído y que esos comensales eran amigos de unos un gran amigo de Pipi Estrada que como él mismo aseguró, “no me miente, tiene máxima credibilidad”.

Le han contado que, en un momento dado, la prima le dijo a Yulen que “este asunto lo tienes que estirar muchos porque tiene muchos euros”. Por lo visto, Yulen no contestó, pero asintió a las palabras de su prima.

"A Yulen esta historia empieza a gustarle tanto que la espada la tiene apartada y lo que quiere son exclusivas", comentaba el periodista que es otro de los que no acaba de creerse el amor que siente el deportista y asegura que se le están poniendo ojos de Gilito.

Solo el tiempo pondrá las cosas en su sitioi.