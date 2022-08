El verdadero motivo por el que Daniel Guzmán no participa en ‘La que se avecina’: “el tiempo no me ha sobrado”

Daniel Guzmán interpretó a un personaje que formó parte de una de las series que han pasado a ser historia de la televisión: Aquí no hay quien viva. El papel de Roberto le dio muchas alegrías a este actor que abandonó la ficción de Antena 3 tras tres temporadas. Poco después del final de la producción, comenzó otra muy similar en Telecinco y que todos también recordamos: La que se avecina.

En este caso, es una serie que sigue todavía en curso a pesar de haberse rumoreado muchas veces que iba a finalizar. No es el caso y muchos seguidores de la ficción siguen pidiendo que vuelvan algunos actores que formaron parte de su antecesora, Aquí no hay quien viva, como es el caso de Daniel Guzmán. Sin embargo, no va a ser posible. A su nombre no solo hay que añadir la profesión de intérprete, sino también la de guionista y director de cine. Este es uno de los motivos por los que su aparición en La que se avecina parece muy complicada.

Sobre esta cuestión habló Daniel Guzmán en una entrevista para Trece. Confesó que se lleva muy bien con los directos y que este tema es recurrente en las conversaciones que tiene con ellos: “Tengo muy buena relación con Alberto Caballero, con Laura Caballero y con todo el equipo. Muchas veces lo hemos dicho y hemos hablado sobre cuándo iba a ir”. Sin embargo, ser guionista y director de cine le ocupa toda la parte del tiempo, por lo que es muy complicado que pueda dedicarse a otra cosa. “Lo que pasa que haciendo en diecisiete años dos películas, como veréis, el tiempo no me ha sobrado”, bromeó.

Daniel Guzmán en la película 'Bajo el mismo techo' / Samuel de Roman

Su salida de Aquí no hay quien viva también tiene que ver con esta faceta. Le hicieron elegir entre su continuidad en la serie o dirigir su propia película, pero lo tuvo claro. La experiencia del cine le pesó más y no dudó en dar una respuesta clara: “elegí la película. Lo que pasa que después he estado diez años sin trabajar como actor”.

Además, tres temporadas en la serie fueron demasiadas para él, ya que considera que hay que saber parar cuando no hay un fin concreto. “Hacer televisión es muy complicado porque cambias el estándar de la interpretación y todo vale, pero no todo vale. Yo busco un resultado muy concreto y cuando se olvida ya ese resultado, prefiero irme a otra cosa”, expresó.

Desde su salida de Aquí no hay quien viva, ha lanzado una película llamada A cambio de nada, con la que logró ganar un Premio Goya a Mejor director novel, y la recién estrenada Canallas.