Raquel Lozano estalla y entra en directo para rebatir lo que Lydia Lozano dice sobre lo suyo con Omar Sánchez

El culebrón Anabel Pantoja y Yulen Pereira tiene tramas paralelas como la de Omar Sánchez y Raquel Lozano que están dando mucho contenido a Sálvame. Desde que Alba Carrillo soltó en Ya es mediodía que esta nueva pareja había quedado para conocerse, empezaron los rumores y muchos sospecharon que había algo raro ahí.

Desde entonces se ha hablado mucho de esta historia que no hace más que complicarse. Lydia Lozano está convencida de que todo se ha montado para que la ex concursante de Gran Hermano acabe siendo personaje de próximos realities y está convencida de que Marta López está orquestándolo todo.

Raquel estaba escuchando a Lydia en su casa y no ha podido resistirse. A través de Rafa Mora ha podido hablar con el programa y desahogarse. “Estoy en directo, me da igual. Otra vez sin sentarme y sin cobrar en ningún sitio. Lydia...como siempre, tus informaciones, una mierda. Como siempre, tus informaciones, las tienes que contrastar, cariño”, le reprochaba a la periodista con tono de enfado.

Reproches mutuos

“No voy a ningún concurso ni a ningún reality. Si lo único mal que he hecho es estar conociendo a Omar, ya lapidarme, pero ya estoy harta, y que venga quien venga”, continuaba.

También ha querido hacer referencia al testimonio que anunciaban de uno de sus ex. “Sé perfectamente quién es y solo le voy a decir que, si tanto tiempo le ha costado sacarse la carrera, que se quede en su sitio, que por 600 euros no tiene vergüenza. Y que hable, que diga, que a mí me da exactamente igual”, aseguraba.

De momento, a Raquel solo la hemos escuchado por teléfono, pero ha quedado claro que ha rechazado la propuesta de entrar en un reality. “Sé que me voy a echar a toda mi gente encima por estar haciendo esta conversación porque no me dejan ya, me han dicho, cállate, pero no me da la gana, porque cuando he escuchado lo que ha dicho Lydia... muy injusto”, expresaba.

No puede más con las informaciones de Lydia y ha dicho que “hable lo que le dé la gana, pero cuando no sabe lo que dice, que no lo diga. Porque lo tiene muy claro porque... esto que hago es para meterse en un reality... ya está bien”.

“Me has dicho una frase que se nota que te lo ha dicho Marta López porque tú no tienes maldad”, le replicaba Lydia. “No tienes ni idea de la relación que yo tengo con Marta López. Paso, que estoy por teléfono Lydia y tienes toda la puta tarde para hablar”, añadía cada vez más enfadada.

“Raquel, que sabes perfectamente cómo comportarte”, le recriminaba María Patiño por el tono que estaba utilizando. “Cómo has cambiado con las nuevas amiguitas que te has echado”, malmetía Lydia.

El caso es que hay varias partes en esta historia y están enfrentadas. También tiene claro que Raquel y Omar ya tienen un viaje programado en el Mediterráeo. Por más que insistió Adela González, no pudo sacar más detalles. Pero se supone que de ese viaje saldrá el estado sentimental de la pareja antes de que el surfista entre en Pesadilla en El Paraíso.