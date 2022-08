María Isabel anuncia que está embarazada y que espera su primer hijo con Jesús Marchena

María Isabel, la que fuera ganador de Eurovisión Junior en 2004 con Antes muerta que sencilla, está embarazada. Lo ha anunciado ella misma, junto a su chico, Jesús Marchena, con una publicación en sus redes sociales en la que podemos ver una ecografía de su bebé.

Están de vacaciones en el Algarve, en Portugal, y han querido dar la feliz noticia después de esperar el tiempo recomendado para este tipo de informaciones. “MAMÁ Y PAPÁ ❤️”, empezaba escribiendo, “vamos a ser padres🥹😍”.

“Y nos moríamos de ganas por compartir con vosotros esta noticia, hemos estado esperando un tiempo prudente para saber que todo está bien!!!! Y por fin podemos darla….🥹”, aseguraba la noticia que ha podido liberarse del secreto y compartirlo con todos sus seguidores.

Ya está en el segundo trimestre del embarazo. “En menos de 6 meses si dios quiere tendremos a nuestrx bebé con nosotros! No se imaginan la de emociones que estamos viviendo, la ilusión que nos hizo desde el primer momento… Nos sentimos realmente bendecidos y estamos viviendo sensaciones únicas… y las que nos quedan🥹😍 A partir de ahora podéis vivirlo con nosotros y eso nos hace muy FELIZ!!!! Os adoramos❤️”, terminaba.

La pareja se prometió a finales del año pasado y pudimos ver en su día un vídeo de la pedida de mano. No sabemos si pasarán por el altar antes de ser padres, pero lo que está claro, es que atraviesan su mejor momento como pareja.

Música en ‘stand by’

No sabemos si este nuevo estado le devolverá la seguridad que necesita para retomar su carrera de cantante. Recordamos que la ansiedad le obligó a tomarse un respiro.

"Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, pero a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia... ¡y más yo, que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro... tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir", escribía cuando anunció su parón.

De momento, tiene que cuidarse para recibir a su primer hijo. Ya han llegado las primeras felicitaciones.