María Isabel, vivencias y proyectos de la referente de los años 2000

María Isabel, popularmente conocida por su canción Antes Muerta que Sencilla, es una de los mayores referentes de los años 2000. Muchas niñas se han pasado la infancia cantando este tema que, a día de hoy, seguimos recordando.

Cuando pensamos en ella se nos viene a la cabeza un montón de preguntas: ¿Qué ha pasado con la artista? ¿a qué se dedica ahora? ¿sigue sacando música? ¿cómo llegó a cultivar todos sus éxitos? ¿cómo vivió una niña de 9 años la fama?

Pues ella misma ha respondido a algunas de estas preguntas en sus redes sociales. Vamos a repasar cómo comenzó su carrera y todo el éxito que cultivó con solo 9 años. Y, sobre todo, que ha pasado con María Isabel un año después de su retirada de la música.

Eurovisión Junior 2004

La cantante, actriz, presentadora y modelo se dio a conocer en 2002 cuando hizo su primera aparición televisiva en el concurso Veo, Veo de Televisión Española. Más tarde, su carrera dio un vuelco de 180 grados cuando se presentó a Eurojunior 2004.

Se enfrentó a 16.000 niños de toda España en su primer casting, llevándose la victoria. El premio era representar a nuestro país en el Festival, que ese año se celebraba en Noruega, del que se proclamó vendedora gracias a su canción estrella, Antes Muerta que Sencilla. Un tema que, hay que recordar, fue compuesto por ella a pesar de su corta edad.

Cómo lo vivió

Hay muchos niños y niñas que desde muy pequeños se convierten en el centro de los medios de comunicación. Por ejemplo, Miley Cyrus cuando se convirtió en Hanna Montana y años más tarde explicó que no todo había sido bonito, sino que tuvo que perder su infancia para poder conseguir esos éxitos.

En el caso de María Isabel también comenzó siendo famosa desde muy pequeña, pero ella lo vivió de otra forma. Solo tenía 9 años cuando ganó el Festival Eurojunior y se hizo mundialmente conocida, gracias a ese desparpajo y chulería que tenía. Ella misma explicó en sus redes sociales que a los 5 años se subió por primera vez a un escenario y se dio cuenta que eso es lo que quería en su vida: “Ahí supe que era mi lugar favorito”.

La pregunta que nos hacemos muchos cuando vemos a alguien que lleva toda su vida sobre un escenario es si cambiaría algo. La cantante de Huelva lo tiene claro, pues ella misma explicó que su infancia “fue común” a pesar del boom que tuvo su actuación: “Seguí viviendo en el mismo lugar, seguí viendo a mis mejores amigos...”. Todo esto antes de presentarse al festival. Y todo lo que vino después lo define como “la mejor época de mi vida”.

María Isabel vía stories / Instagram

En ese momento, ella lo vivía como un juego: “Mi juego favorito”, pues no era consciente de la repercusión que estaba teniendo su música, solo que la gente “disfrutaba con ella”. Actualmente, cuando echa la vista atrás, María está muy orgullosa de todo lo que ha conseguido y de haber luchado siempre por lo que le gusta.

A pesar de todo lo que ha conseguido, no volvería al pasado. Defiende que “lo vivido, vivido está y vivir el presente es el mayor regalo que tenemos”, por lo que quiere enfocarse en sus nuevos proyectos personales y disfrutar de lo que consiga a partir de ahora.

Retirada de la música

Aunque cultivó grandes éxitos a lo largo de su carrera, en 2021 decidió retirarse de la música. Una noticia que no gustó a muchos que la tenían como el referente en su vida. Esto es algo de lo que ella era consciente y disfrutaba: “Servir de inspiración para muchas personas es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida”.

Además de la música, también participó en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos como en Ángeles S.A, donde interpretaba un personaje basado en ella, o en la quinta temporada de Los Lunnis. Siempre ha demostrado que tiene capacidad para enfrentar cualquier proyecto, incluso con esa edad.

Con cuatros discos de estudio, la artista decidió el 29 de julio de 2021 dejar la música y apartarse de los escenarios por su propia salud: “Me veo en la obligación de tener que tomar un respiro... tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir. Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto”, así comenzó a explicar lo que estaba viviendo.

“Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo. Os contaré con más detenimiento esto, pero ahora, con lágrimas en los ojos, sólo me queda deciros gracias", concluyó su carta. Además, solo tenía palabras de agradecimiento para todos sus seguidores: “¡Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí!”.

A pesar de ello, sabía lo que debía hacer: “Es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro... y que Dios decida el camino! Os amo mucho”.

Suenan campanas de boda

A los pocos meses de esta emotiva despedida, la artista continuó su vida, algo que le vino muy bien en el ámbito personal. Unos meses después, cuando estaba a punto de acabar el año, María Isabel compartió en redes que en 2022 iban a sonar campanas de boda.

“Y voy dejando atrás un 2021 lleno de emociones… un 2021 que me ha dado uno de los momentos más bonitos de mi vida y hoy lo comparto con vosotr@s… El momento más especial de nuestro viaje a Maldivas”, comenzó a explicar en el post.

“Sí quiero casarme contigo y sí quiero estar contigo el resto de nuestras vidas si dios lo permite! NOS CASAMOS”, acabó anunciando.

Aún no ha dicho que vaya a volver a la música, la salud mental es la prioridad y ella lo sabe bien. Por ello, solo nos queda disfrutar de su felicidad y ser testigos de todo lo bueno que le pase a lo largo de los años. Especialmente después de conocer sus éxitos desde que tenía 5 años.