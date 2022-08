Aitana demuestra que combinar con éxito dos partes dispares de un bikini es posible

Aitana está recargando las pilas durante el verano como nadie. Después de lanzar su último single Quieres, en colaboración con Emilia y Ptazeta, la cantante ha decidido darse un viaje por las islas Canarias, primero, y Baleares, después.

Hace unas semanas podíamos verla disfrutando de sus vacaciones en compañía de la actriz Clara Galle, entre otros amigos. Allí, también pudo encontrarse con su pareja Miguel Bernardeau, que se encuentra en el archipiélago canario rodando la nueva serie de Amazon El Zorro.

Ahora, la cantante se encuentra de unos días rodeada de su familia en Ibiza, donde su padre se ha convertido en uno de sus mejores aliados para fotografiarla a ella. "nos vamos a ushuaïaaaaa 📸 @kusmi63 mi padre el mejor de todos", rezaba el post.

En las últimas imágenes que ha compartido la artista, podemos verla posar como una auténtica modelo sobre un yate, unas veces en solitario y otras junto a Sopa, su compañera fiel. En estas fotos, Aitana ha enseñado un conjunto de baño que no hace match; es decir, cada parte es de un modelo diferente.



El top de color marrón, en forma rectangular con un estampado crochet, lo podemos ver entre el catálogo de Mardemar Barcelona. Mientras que la parte de abajo consta de un tanga ripple tie dye de colores de la firma Princessrio. De esta marca también es uno de los bikinis flúor que hemos visto en su perfil de Instagram.

La cantante de En el coche ha demostrado así que conjuntar dos partes diferentes y convertirlas en un mismo modelo no está reñido y que es totalmente factible. Así que, si a estas alturas de las vacaciones no te has hecho con un nuevo traje de baño, ¡siempre puedes combinar los que ya tienes en el armario! Por muy loca que parezca la idea.