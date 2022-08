Olivia Newton-John: la inspiración de otras grandes divas del pop

Olivia Newton John es todo un icono de la cultura pop. Con un siglo de carrera a sus espaldas, la artista marcó a toda una generación con sus canciones. No solo por aquella inolvidable Sandy en Grease, quien se convirtió en uno de los personajes más recordados de la historia del cine; también por temazos que la posicionaron en lo más alto de los charts internacionales como Physical y Xanadu.

Por desgracia, la actriz ha fallecido este lunes 7 de agosto a causa de un cáncer, provocando la conmoción de toda la industria del entretenimiento. Lo ha hecho a los 73 años, rodeada de sus seres queridos y pacíficamente, tal y como ha contado su marido, John Easterling, en el comunicado.

Aunque la artista ya no esté con nosotros, su legado pop siempre seguirá vivo. Y es que Olivia ha servido como referente para las mujeres que llegaron después a la industria. Durante años, la actriz ha inspirado a generaciones y generaciones de artistas pop.

Dua Lipa

Una de las artistas más recientes a las que ha influenciado ha sido, sin duda, a la mismísima Dua Lipa. La británica, que puede presumir de ser una de las princesas del pop actual, bebe mucho en Future Nostalia de aquel sonido dance que artistas como Olivia Newton-John pusieron de moda a principios de los años ochenta.

De hecho, el tema Physical de Dua Lipa es un claro homenaje al homónimo que lanzó Olivia en 1981: la base, el ritmo y la letra se inspiran directamente de aquel tema.

Pero Dua Lipa no solo homenajeó a Olivia con el ritmo, también con el segundo videoclip que lanzó de la canción. Al igual que Olivia, la intérprete de New Rules protagonizó un vídeo musical en el que aparecía practicando una clase de fitness. Incluso el look que lleva es parecido al de Olivia.

Mariah Carey

Mariah Carey es otra de las grandes artistas pop que se inspiraron en Olivia. La intérprete de Fantasy ha quedado destrozada tras recibir la noticia del fallecimiento de la actriz. De este modo, para rendirle homenaje, ha querido recordar lo importante que fue la figura de la intérprete para su desarrollo como artista:

"La primera vez que me enamoré de la voz de Olivia fue cuando era una niña pequeña y escuché I Honestly Love You. Canciones como Magic, Suddenly y Have You Never Been Mellow eran una muestra de su tono aireado y su sonido distintivo. Y después vino GREASE. Estaba obsesionada. Me disfracé de la Sandy mala por Halloween cuando estaba en quinto y pensé que era maravillosa. Años más tarde, la gran Olivia Newton-John subió a mi escenario en Melbourne, Australia, y cantamos con todas nuestras fuerzas Hoplessely Devoted To You. Es un momento que nunca olvidaré"

Edurne

En nuestro país, Olivia Newton-John también ha inspirado a algunas artistas. Sin ir más lejos, la carrera de Edurne estuvo marcada indirectamente por ella. La cantante, al igual que la estrella australiana, dio vida a Sandy en el musical de Grease.

De este modo, la intérprete de Boomerang se convirtió en la Sandy española más famosa. Un personaje que siempre recuerda con cariño y que ha marcado una etapa de su vida. La cantante madrileña ha querido despedirse de la actriz en sus redes sociales con un precioso post: “Qué tristeza más grande. Descansa en paz, querida Olivia”.

Kylie Minogue

La carrera de Kylie Minogue también bebe de las influencias de aquel sonido que Olivia Newton John trajo en su álbum Physical. Temazos como Can’t Get Enough Out Of My Head tienen ese toque que tan bien le había funcionado veinte años antes a Olivia.

De hecho, Kylie se ha despedido de la cantante, asegurando que siempre ha sido y será una fuente de admiración: “Desde que tenía diez años he amado y admirado a Olivia Newton John. Y siempre lo haré. Ella fue y siempre será una inspiración para mí de muchas maneras. Mis más profundas condolencias a su familia y seres queridos”

Darren Criss

Uno de los episodios favoritos de los fans de Glee es el dedicado a Grease, ¡y eso que pertenece a la cuarta temporada! Una entrega especial de dos capítulos donde los protagonistas de la serie reinterpretaban las canciones del famoso musical.

Darren Criss, uno de los protagonistas, interpretó la canción de Hopelessly Devoted To You: la canción en solitario de Olivia en el musical. Una preciosa versión que se ha convertido en una de las canciones más escuchadas de la serie y que Darren sigue interpretando en sus conciertos.

Ariana Grande

Ariana Grande es una auténtica fanática de los musicales. La estrella siempre ha admirado a todas aquellas actrices que son capaces de actuar y cantar al mismo tiempo. Además, tal y como ha reconocido en varias entrevistas, le encanta ir a Broadway a ver nuevas obras.

Por supuesto, también cayó rendida ante la historia de amor entre Sandy y Danny en Grease. De este modo, no nos extraña que Ariana escogiese el tema de Hopelessly Devoted To You para su presentación como coach en el programa de The Voice 2021. Un precioso momento que la propia Olivia Newtom-John compartió en redes sociales.