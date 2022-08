Mariah Carey recuerda a Olivia Newton-John y toda la inspiración que tuvo en su infancia

La muerte de Olvia Newton-John ha dejado huérfano a medio mundo. La cantante y actriz, que decía adiós rodeada de su familia tras más de tres décadas luchando contra un cáncer de pecho, ha sido recordada en las últimas horas por miles de fans y compañeros de profesión a diferentes lados del Atlántico, siendo una de las despedidas más emotivas la de Jhon Travolta, con quien triunfó a finales de los setenta como pareja protagonista del musical Grease: "¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!" escribía a través de su cuenta de Instagram.

Muchos han sido los artistas que han querido despedirse de Olivia a través de sus redes sociales, pero si hay una anécdota que ha resaltado por encima de las demás, esa ha sido la de Mariah Carey, que utilizaba su perfil de Twitter para contar como nuestra querida Sandy había sido toda una inspiración a lo largo de su infancia y su carrera.

I dressed up as Bad Sandy for Halloween in 5th grade and thought I was everything. Years later, THE Olivia Newton-John walked out onto my stage in Melbourne, Australia and we sang our hearts out together to "Hopelessly Devoted To You." This is a moment I will never ever forget. pic.twitter.com/P4jsfV9Dsp — Mariah Carey (@MariahCarey) August 9, 2022

"La primera vez que me enamoré de la voz de Olivia fue cuando era una niña pequeña y escuché I Honestly Love You. Canciones como Magic, Suddenly y Have You Never Been Mellow eran una muestra de su tono aireado y su sonido distintivo. Y después vino GREASE. Estaba obsesionada" comenzaba narrando la cantante, en una publicación que ya supera los 13 mil "me gustas".

"Me disfracé de la Sandy mala por Halloween cuando estaba en quinto y pensé que era maravillosa. Años más tarde, la gran Olivia Newton-John subió a mi escenario en Melbourne, Australia, y cantamos con todas nuestras fuerzas Hoplessely Devoted To You. Es un momento que nunca olvidaré".

"También fui bendecida de estar en su presencia en otras tantas ocasiones y fue una de las personas más amables, generosas y cariñosas que he conocido. Se la echará de menos. Se la recordará. Se la querrá. Olivia, realmente te quiero" se despedía finalmente, en una clara referencia a una de las canciones que la obsesionaron durante su juventud.

Entre las contestaciones a la publicación de Carey, muchos se han unido en dar su pésame y celebrar el encuentro entre las dos divas de la música a lo largo de los años, compartiendo algunos de los momentos en vídeo que Mariah narraba en su despedida. Sin duda, el mundo ha perdido a un gran icono y a una gran persona, pero momentos como los que se están compartiendo en las redes demuestran, una vez más, que Olivia Newton-John ya es eterna.