Mónica Hoyos discute con Carmen Alcayde tras confirmar su presencia en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Mónica Hoyos comenzaba ayer el día con su propio TikTok con Despechá de Rosalía. Ese que no puede faltar en la cuenta de cualquiera que quiera ser influencer. Y es que ya sabía que esa misma tarde se iba a desvelar que ella era la nueva confirmada para Pesadilla en El Paraíso. Muchos apostaban por ella y Sálvame lo confirmó.

Carmen Alcayde tiró de sentido del humor para hablar con ella y no se lo tomó muy bien, ya decía la pista que era una mujer de carácter fuerte.

“¿Cómo crees que van a llevar los animales que tienes en la cabeza… cómo van a llevar convivir con otros animales?”, le preguntaba la colaboradora a la nueva concursante. “Me imagino que en tu cabeza también habrán anidado, así que, dímelo tú que tienes tres hijos”, contestaba.

Empieza la guerra

“A mí no, de verdad que no, nunca he tenido piojos”, aseguraba Alcayde. “Yo creo que es imposible, porque todas las mamás de los colegios…déjate de rollos, porque tú me lo has contado”, replicaba Mónica. “No, yo no, porque les lavo la cabeza con vinagre todos los días”, seguía tirando de humor la colaboradora.

“Espero que convivan bien, que te lleves bien porque va a ser muy difícil. No vais a tener agua, jabón, nada, vamos a ver aquello como no lo hemos visto nunca y va a ser maravilloso. Yo te voy a apoyar desde aquí, a ti y a tus piojos”, continuaba Alcayde.

En ese momento intervenía Carlos Lozano, el ex de la nueva concursante. “Mónica no te enfades, no pasa nada, ella también, todos hemos tenido piojos de pequeños”, le decía. “Precioso Carlos, pero tú también habrás tenido porque tu hija es la misma que la mía, ¿no?”, contraatacaba.

“A mí me da igual, pero tú te enfadas por lo del piojo y a mí me la refanfinfla”, se defendía el colaborador. “No me gusta el menosprecio, me molesta que la gente sea tan mal educada”, se justificaba su ex.

“Sabes que yo te quiero y estamos en Sálvame y es una guasa. Hicimos un programa juntas y me llevo bien y me cae guay”, añadía Alcayde.

Pero la nueva granjera de Mediaset no estaba dispuesta a recular: “Escucha una cosa, para hacer televisión no hace falta menospreciar a nadie, no hace falta meterse con nadie. Y para ser la mejor, mi reina, tanto para ti o para cualquier otra, si tú brillas no hace falta que le quites el brillo a nadie”.

Momento tenso que una se ha tomado con humor y la otra, no tanto. Se avecina guerra en la granja.