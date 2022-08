Estos son los concursantes confirmados de ‘Pesadilla en el Paraíso’ hasta el momento

Telecinco ya tiene todo casi listo para el estreno de Pesadilla en El Paraíso, el nuevo reality en el que todos los concursantes tendrán que meterse en la piel de un granjero para poder superar todo tipo de retos y pruebas. Todos convivirán en un verdadero edén en mitad de la naturaleza, pero puede que acabe convirtiéndose, como no podía ser de otra manera, en una pesadilla ante la falta de servicios y comodidades.

Algo a lo que hay que añadirle las tediosas labores a hacer dentro de una granja y, por supuesto, la convivencia con otros seres, que siempre acaba convirtiéndose en el centro de todas las polémicas. Pese a todo ello, son numerosos los atrevidos que deciden ponerse a prueba y trasladarse a este espacio campestre a vivir la experiencia.

Desde LOS40, hemos querido hacer un recopilatorio de la lista definitiva de concursantes confirmados en Pesadilla en El Paraíso, ya que hasta que van desmenuzando el casting poco a poco.

1. Pipi Estrada

Pipi Estrada primer concursante confirmado de 'Pesadilla en El Paraíso'. / Mediaset

El periodista Pipi Estrada ha sido el primer concursante confirmado de Pesadilla en El Paraíso. El colaborador cambiará su silla del plató de Sálvame por la vida rural. Aunque esta no es la primera vez que se enfrenta a una aventura de esta envergadura, ya que pudo conocer de primera mano la falta de comodidades en Supervivientes, donde participó el pasado 2006. Ahorá habrá que ver si persiste con su espíritu de lucha y serenidad o más bien, ya se ha mimetizado con sus compañeros y se convierte en alguien muy cizañero.

2. Omar Sánchez

Omar Sánchez, nuevo cocursante del nuevo reality de Telecinco. / Mediaset

Uno de los rostros más conocidos en la televisión en estos últimos meses es Omar Sánchez, ex marido de Anabel Pantoja. El canario que ha sido testigo de cómo la que era su pareja ha acabado enamorándose de Yulen Pereira, se ha sumergido en una aventura, no sabemos si por das un zas a la sobrinísima o porque como buen amante de los deportes le gusta sentir la adrenalina en su piel. El surfero que ya participó en Supervivientes en la pasada edición, en la que ganó Olga Moreno, ya ha vivido en su propia piel la dureza de no tener recursos para sobrevivir y ahora, no tenemos dudas de que dará lo mejor de sí mismo en Pesadilla en El Paraíso.

3. Gloria Camila Ortega

Gloria Camila se convertirá en granjera en el nuevo talent de Telecinco. / Mediaset

La hija del torero, Ortega Cano y la más grande, Rocío Jurado se embarca en una nueva aventura. Es la tercera concursante confirmada en Pesadilla en El Paraíso y promete dar mucho qué hablar. Tras los escándalos que han salpicado a su familia los últimos años, desde las declaraciones de su hermana Rocío Carrasco que ponía contra las cuerdas todos los lazos familiares hasta a la supuesta crisis matrimonial entre el diestro y su actual mujer, Ana María Aldón, Gloria Camila ha decidido dejar todo eso atrás y empezar de cero metiéndose en el papel de una auténtica granjera. ¿Conseguirá que su participación en el reality acerque posturas entre su familia?