Así suena ‘Noche de Novela’, la nueva canción de Paulo Londra junto a Ed Sheeran

Paulo Londra no para, no para, no para. Estar sin sacar música durante más de tres años han provocado que el argentino esté tirando la casa por la ventana este 2022 y sorprendiéndonos a novedad por semana.

La última se llama Noche de Novela, un tema en colaboración con Ed Sheeran. Sí, sí. Cómo lo oyes. Después de juntarse con J Balvin en Sigue y Forever My Love, y con Quevedo en 2step, el británico continúa acercándose a su público de habla hispana una vez más.

En el nuevo adelanto que ha publicado Londra, podemos verle comprando bebida en un supermercado. Y no solo eso, también podemos escuchar los primeros versos de este single.

Una vez papá me aconsejó

Mira pa'delante aunque pegue el sol

Y ahora que lo entendí y encima se fue el sol

La noche me puso más vacilón

Una referencia a todo este tiempo sin poder lanzar música que le ha hecho volver con más fuerza, lleno de proyectos y planes de futuro.

Este clip de apenas 43 segundos nos deja con la miel en los labios y deseando escuchar más. Tendremos que esperar al estreno del vídeo musical el 11 de agosto a las 9pm de Argentina, 2 de la madrugada (hora española) del viernes 12 de agosto.

Entre los hashtags empleados para este nuevo teaser encontramos el ya recurrente #LeonesConFlow y #CreoQueLoTengo. ¿Ha encontrado la fórmula con la que volver a ser el número 1? Solo el tiempo lo dirá.

Este nuevo Noche de Novela se suma a los ya publicados Nublado, Luces, Cansado feat. Joaqo y el reggaetón recién estrenado Julieta. En todos ellos toca diferentes géneros musicales. Y es que aún queda Paulo Londra para rato.

El Making of del videoclip

Paulo también ha publicado un breve vídeo con algunas imágenes del rodaje de Noche de Novela. Vemos a los dos pelirrojos, Ed Sheeran y Londra, disfrutando del resultado y, además, podemos esucuchar una frase del estribillo: ¡Deje los males afuera!

"Gracias loco de las melodías 🙏", agradecía el argentino al cantante de Bad Habits. Visto lo visto, ambos artistas se van a montar una fiesta improvisada a la entrada del súper. ¡Y estamos invitados!