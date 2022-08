Violeta Mangriñán publica una foto suya con un vestido de talla XS y divide a la opinión pública

El pasado 31 de julio Violeta Mangriñán dio a luz a la pequeña Gala y aseguró que el parto había sido perfecto. Tan solo nueve días después ha mostrado su cuerpo y lo orgullosa que está del resultado.

De hecho, ha publicado otra fotografía asegurando que “me he puesto un vestido XS de Zara y me está bien". Un gesto aparentemente inocente que no ha sido bien recibido por todo el mundo.

Y es que eso de mostrar un cuerpo casi recuperado en tan poco tiempo no gusta a todo el mundo. Muchos dan por sentado que la recuperación tiene que ser lenta y que mostrar un cuerpo casi perfecto tras un parto aleja a todos de la realidad de lo que supone la maternidad.

Lo que a veces no entienden es que cada mujer es un mundo y no todos los cuerpos reaccionan igual ni se recuperan igual. Violeta no es de las que necesiten mucho tiempo para volver a ser la que era.

Opinión dividida

Las críticas no se han hecho esperar. “El daño que puede llegar a hacer esto. Tanto a las madres que están en pleno post parto como a taaaantas chicas que no entran en una XS por distintos motivos y están saludables. Vaya mal ejemplo lo de Violeta. 😡😡😡😡”, argumentaba una seguidora.

Y no ha sido la única que no ha visto con buenos ojos esta publicación no solo por mostrar un cuerpo que muchas consideran poco real tras dar a luz sino por el hecho de que lance un mensaje de que hay que estar orgullosos por entrar en esta talla.

El daño que puede llegar a hacer esto. Tanto a las madres que están en pleno post parto como a taaaantas chicas que no entran en una XS por distintos motivos y estan saludables. Vaya mal ejemplo lo de Violeta. 😡😡😡😡 pic.twitter.com/iINu2UaWBd — Sonrisas🐿️ (@realitytotalfan) August 6, 2022 Así igual veis más claro el problema y no lo reducís simplemente a “os molesta que se ponga un vestido y hasta que respire”. Para Violeta era HUMILLANTE no entrar en un vestido de zara embarazada de 7 meses. Una semana después de parir ya no se siente humillada entrando en una XS pic.twitter.com/lLZHRyCWTu — ait🦋 (@nomellorens) August 7, 2022 Y este es el mensaje que transmiten las “influencers” a todas las chavalas que las siguen. Acabo de parir pero cuidado, que entro en una XS, no vaya a ser, 2 millones de seguidores y 0 dedos de frente😅😅👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/ddTawWB29v — Celia (@_celiarramos) August 6, 2022 Ahora sí es momento de hacer una crítica a Violeta por lo del vestido de la XS 😂 That’s the moment. Como todas las influs que tienen una manía de dar una imagen de los partos que ✨NO EXISTE✨. Como si fuera expulsar al bebé por el chocho y como si nada. — 🐒💼Changuita muy legal💼 (@changuitawoman) August 7, 2022 Seguramente la mayoría de seguidores de violeta son niñas de 14 para arriba y subir historias diciendo que entra en una XS no hace ningún favor.

De verdad y esta persona “influye”?? — candela (@realitysymas) August 6, 2022 el cuerpo no se recupera tan rápido tras dar a luz, y menos 6 días después. Violeta tiene un tca y sigue lanzando mensajes tóxicos a sus seguidores, como cuando subió una story diciendo que no le cabía la xs cuando estaba de 7 meses. Dejad de normalizar ya estos mensajes — noe 🧸🫶🏼 (@Noellegxo) August 8, 2022

Claro que frente a los que critican, están los que defienden a la influencer e intentan explicar que no ha hecho nada malo y que su comportamiento es de lo más normal. Está claro que todo es interpretable y que el body positive está polarizando las reacciones a este tipo de publicaciones.

No sé porqué debería generar debate esto… debería verse normal entrar en una XS después de parir como el hecho de no entrar en tu talla L tras parir, cada una tenemos nuestro cuerpo, y cada cuerpo se adapta como puede. A mi no me influencia ni para bien ni para mal lo de Violeta — La Gata Con Botas (@LaGataConBota10) August 7, 2022 No conozco a ninguna mujer que días después de dar a luz no se haya probado ropa de antes del embarazo para ver cómo queda, sólo os molesta violeta porque tiene una XS xd https://t.co/SCSBgUC1LA — Inma☀️ (@inmimuse) August 8, 2022 Al parecer hay una muchacha llamada Violeta, influencer ella, que después de tener un hijo subió unas fotos con un vestido talla XS y le están dando de hostias hasta en el paladar. Y se las están dando mujeres. — Patricio Cuadra 🇹🇴. (@cuadrablanco) August 9, 2022 Después de mi embarazo, yo estaba contenta por entrar en la talla L de Zara sobretodo por las tremendas pechonalidades que me salieron, así que bien por Violeta que entra en la XS https://t.co/iY5DakNYki — Vivi Bora 🐍 (@ViviBora19) August 7, 2022 Si hubiera subido una foto con un vestido XXL, estaríais ahí con lo del “body positive” ese dando la matraca, pero como es una XS… ¿y si la tal Violeta esa ha hecho sacrificios para caber en una XS no cuenta?



De verdad que sois… — Patricio Cuadra 🇹🇴. (@cuadrablanco) August 9, 2022

Mejorando

De hecho, Violeta ha explicado que va a seguir trabajando para mejorar. “También advierto que a mediados de septiembre pienso empezar un reto a nivel físico, voy a entrenar, comer sano y prepararme para conseguir mi mejor versión, estar más fit que nunca”, advertía.

Y consciente de que posiblemente eso vaya a provocar muchas críticas como le ha sucedido con esta foto, ya hace una sugerencia: “A todos esos que le sacan punta a todo, les recomiendo que no anden mucho por aquí para que este tipo de contenido no les vaya a ofender”.

De momento ya ha dado sus primeros paseos con el carrito de Gala y se la ve feliz.