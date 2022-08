Violeta Mangriñán comparte un emocionante vídeo de los primeros segundos de vida de Gala

Violeta Mangriñán comparte siempre todo de su vida con sus miles de seguidores: un bolso nuevo, un look, manicura, test de embarazo, las obras de su futura casa y ahora que tiene a su hija con ella las emociones que despierta su bebé o los problemas de la maternidad.

Sus miles de fans adoran que Violeta sea así y que cuente lo bueno y lo no tan bueno de su vida. Su recién nacida hija Gala ha mantenido a sus fans muy pendientes del embarazo, del nacimiento y de los primeros días de la bebé. La influencer dice las cosas como son. Así, la hemos podido ver en sus redes sociales lo duro que le está pareciendo ser madre, pero también lo feliz que es en estos momentos.

Violeta, que mantuvo por unas horas, el secreto de que Gala ya estaba en el mundo, quiso compartir un video de los primeros momentos de su hija en el mundo.

Tras una semana intensa en la que la falta de sueño ha llegado a la familia, ha sacado tiempo para ver por primera vez el vídeo de su parto, que fue breve, alrededor de 23 minutos. "No lo he podido ver hasta ahora", contó. No ha querido enseñar todo el vídeo, pero si un momento muy emotivo, que es cuando, por fin, tiene a su hija en brazos. Ese momento, que se le quedará grabado en su corazón y en estas bonitas imágenes.

En las imágenes vemos a una cansada Violeta junto a su Gala y a su pareja Fabio, muy emocionado, al ver juntas, a las dos mujeres más importantes de su vida.

Entre los comentarios del post subido por Violeta muchas la felicitan y se derriten de amor. Así Paula Echevarría asegura que “ese momento, es el momento”, la presentadora Cristina Pedroche le manda varios corazones y la cirujana plástica, la doctora Carla Barber le dice las ganas que tiene de poder verlos ya.

Sin duda, la llegada de Gala ha hecho muy feliz a la familia que estaba deseando que llegara este momento para poder disfrutar de la pequeña.

El verano 2022 será inolvidable para la familia que ya está buscando un destino para el mes de septiembre donde pasar unos días de vacaciones en la Península por primera vez. Para ello la influencer ha pedido consejo a sus seguidores, no dudamos de que encontrará un lugar perfecto. España está lleno de lugares de ensueño, pueblos con encanto, playas paradisiacas y lugares que quedan genial en las fotos de Instagram donde seguir disfrutando del verano en familia.