Omar Montes la lía parda con el lanzamiento de su último hit y acaba multado por la policía

Nadie imaginaba el revuelo que se iba a organizar con el lanzamiento de Si tú te vas remix, la canción de Omar Montes y La Mafia del Amor. Al parecer, el pasado martes 9 de agosto, el cantante Omar Montes a través de su perfil de Instagram comenzaba a promocionar el lanzamineto de su última canción, que ha salido a la luz este mismo miércoles 11 de agosto. Sin embargo, este mensaje también incluía un llamamiento a todos sus fans para que se acercasen a la plaza de Colón a disfrutar de un "concierto improvisado".

Tanto él como todo su equipo quisieron organizar un pequeño encuentro con sus fans para presentarles la nueva canción y también para regalarles camisetas, como un acto de agradecimiento a todo el apoyo recibido siempre. Sin embargo, lejos de que su intención era buena, jamás pensó la multitud que se congregaría en torno a Colón. Cientos de jóvenes se desplazaron hasta este punto de la capital y, por supuesto, sin permiso de las autoridades para ver a su ídolo Omar Montes.

Omar Montes en su ferrari de camino a la plaza de Colón de Madrid a encontrarse con sus fans. / Omar Montes - Instagram

Un día más tarde, el miércoles 10 de agosto un grupo masivo de adolescentes se presentó en este punto del barrio de Salamanca con las ganas y la ilusión de ver al cantante de Pan Bendito. Al principio, eran unas 500 fieles que esperaban con fervor a Omar Montes en una de las esquinas de la gran plaza. Pero más tarde, parece que la voz se corrió como la pólvora y lo que al principio iba a ser una pequeña reunión informal acabó convirtiéndose en un concierto multitudinario improvisado. La policía no tardó en presentarse para frenar este encuentro.

Pese a todo, Omar Montes se hizo de rogar y no apareció con su Ferrari hasta media tarde. Es ahí cuando gran parte de los fanáticos se arrojaron a su coche para felicitarte y vitorearle, mientras las autoridades hacían lo que podían para retirar a todas esas personas. De hecho, fue tan grande la aglomeración que Montes casi no pudo acceder a la plaza de Colón.

Omar Montes y La Mafia del Amor promocionando su nuevo hit en plaza de Colón. / Omar Montes - Instagram

Así que, tuvo que volver a coger el mismo camino de vuelta para volver a probar suerte desde otro punto y, por supuesto, escoltado por las autoridades policiales, quienes finalmente le acabaron poniendo dos multas. Algo que a priori no gustó nada al artista pero que acabó aceptando y hasta bromeando. “Sí, me han puesto una multa fuerte... Pero se paga y ya está”, declaró a los micrófonos del diario El Mundo.

Omar Montes no daba crédito a lo que había sucedido catalogándolo como algo “tremendo”. El madrileño quiso dar las gracias a las personas que, pese a todo, se acercaron a apoyarle en su último lanzamiento musical. Consciente de que un artista no es nadie sin su club de fans, el cantante y todo su equipo quisieron entregar algunos regalos a sus seguidores más fieles en el encuentro.

Omar Montes sancionado por la policía. / Omar Montes - Instagram

“(...) Yo me siento bien y sé que estoy número uno y eso... Pero uno nunca se termina de creer que puede liar estos pollos. O sea, casi no he logrado ni poner el freno de mano al llegar, porque toda la gente estaba ahí a tope. Se me ido la olla, la verdad. La gente hasta ha intentado meterse en el coche... Y yo feliz, ¿sabes? Si hubiese podido, me los hubiese metido a todos en él. El problema es que en el Ferrari caben pocos... Si no cabe mi abuela con todas las bolsas de la compra... ¡Imagínate!", ha indicado de nuevo al medio.