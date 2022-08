Fin a una leyenda urbana sobre Lady Gaga por culpa de un peluche

Con casi 20 años de carrera discográfica, Lady Gaga se ha convertido en una de las mayores estrellas a nivel mundial dentro de la industria de la música. Y casi desde sus inicios, su figura ha estado rodeada de múltiples leyendas urbanas cada cual más difícil de entender que la anterior. La última hacía referencia a la posibilidad de que llevase un escudo de energía protector en sus shows, algo que ha quedado desmentido durante uno de sus shows en Toronto (Canadá).

Allí, un asistente a su concierto decidió lanzarle un peluche de tamaño medio a la artista al escenario con tan mala suerte que el objeto impactó en la cabeza de la propia intérprete. Al ser un objeto blando la cantante siguió con su canción como si no hubiera pasado nada pero el terremoto que se generó posteriormente en las redes sociales fue completamente inesperado.

Porque para muchos usuarios era la prueba definitiva que estaban esperando para desmentir lo sucedido semanas atrás durante el inicio de su Chromatibal Ball World Tour. En un vídeo de apenas 20 segundos de duración que dió la vuelta al mundo se podía ver como alguien lanzaba un objeto al escenario y este rebotaba como repelido por una fuerza inexplicable.

Las teorías de un escudo o un campo de fuerza invisible se enfrentaron entonces a otras más mundanas como la de los ventiladores en el escenario que ayudan a su escenografía y de ahí que el objeto, que parecía una camiseta, toalla o algo similar, saliera rebotado.

Parece que durante su show en Canadá los ventiladores (o el campo de fuerza) no estaba activado para evitar que el peluche fuera a parar a la cara de Lady Gaga que no hizo mención al incidente durante su show. Un gesto bonito el de lanzarle un regalo a la artista pero con el que hay que tener cuidado para no hacer diana en pleno directo.

No un Dr. Simi pegándole a Gaga en la cara 💀 pic.twitter.com/am6E5UHH1s — 𝕻𝖊𝖗𝖗𝖎𝖙𝖆 𝕽𝖊𝖌𝖌𝖆𝖊𝖙𝖔𝖓𝖊𝖗𝖆 (@PReggaetonera) August 7, 2022

El momento se ha viralizado de tal forma que el vídeo publicado en las redes sociales acumula ya más de un millón de reproducciones. Los incondicionales de la artista se dividen entre los que consideran que el incidente ha sido una anécdota divertida y entre los que piensan que es una falta de respeto hacia la artista y que esto podría provocar que en el futuro los artistas alejen al público del escenario unos metros para evitar situaciones similares.

Pero la futura Harley Quinn puede con todo...