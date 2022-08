Mercedes Milá desvela lo que le ha dicho William Levy antes de entrar a quirófano

Hace unos días informábamos del accidente que había sufrido Mercedes Milá en un bosque de Francia. Mientras hacía una excursión en bicicleta, se cayó cuando sufrió el ataque de un tábano, y acabó con el hombro roto. Los médicos franceses le aseguraron que se trataba de una rotura limpia que no necesitaba operación, pero una vez en España, sus médicos contradijeron esa información.

Por lo visto tiene el hombro destrozado y necesita una operación urgente. La periodista está ingresada en la Clínica Dexeus de Barcelona donde se ha puesto en manos de grandes médicos.

“Espero volver a tener pronto una vida como la de antes con una recuperación física lenta, porque ya sabéis que los hombros son lentos, pero con unas manos mágicas de fisios que me ayudarán”, aseguraba.

“No veo el momento en que me abra el doctor Xavier Mir el hombro y me lo arregle, me ponga la placa que quiera, porque no puedo más. Al parecer, porque es él el que me lo ha dicho, Jesús Calleja considera que este médico es la pera limonera y que es el mejor del mundo. Ojalá sea verdad, yo así lo creo”, explicaba sobre el equipo médico encargado de su intervención.

La llamada definitiva

Y antes de entrar en quirófano ha recibido una llamada que le ha hecho especial ilusión y que ha querido compartir con todos sus seguidores a través de sus stories. “Esta mañana, a las 5.45 de la mañana, o sea, a las 6 menos cuarto de la mañana, he tenido como una transfusión de sangre fresca y grandísimamente sana. Me ha llamado al teléfono el señor William Levy. Casi me muero”, decía.

Y no ha dudado en desvelar la conversación que han mantenido. “Me ha reñido porque no le había informado de mi situación. Me ha dicho que, por favor, le mantenga informado, ‘Mercy’, que se te quiere mucho, todas estas cosas que para mí han sido como agua de mayo. Así que, lo comparto con todas vosotras, porque como sé que os impresionará tanto como me ha impresionado a mí, pues no me digáis que no es el mejor antídoto contra el dolor y contra una operación que tienes delante”, añadía.

Parece que la relación entre la periodista y el actor cubano va viento en popa. Desde luego, nos deja momentos muy tiernos que nos permiten ver el lado más adolescente de Mercedes.