Lydia Lozano tiene algo que decir a los que ponen límite de edad a las faldas cortas

Lydia Lozano es todo un personaje en Sálvame que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para llevarse el aplauso del público. Vale que muchas veces no tiene el respaldo que espera y que a veces llora más que ríe en el programa, pero ha demostrado que tiene un carácter único que la convierten en una de las imprescindibles del programa.

El caso es que, en el último programa, ha hecho una reivindicación que, sobre todo las mujeres mayores, han aplaudido con fuerza.

Todo empezaba cuando en el programa estaban hablando del encuentro de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en la playa. En medio del debate, Adela González le ha pedido a Lydia que se pusiera en pie por orden de dirección y la colaboradora no entendía el motivo.

Reivindicación de Lydia

“A ver si vas a ir muy corta para Marta”, soltó Laura Fa refiriéndose al largo de su vestido por encima de la rodilla en relación a un comentario que había hecho Marta López el día anterior sobre el largo que deben llevar las mujeres mayores.

Una frase que ha hecho saltar a Lydia Lozano. “¡¿Quién ha dicho que las mujeres mayores… que yo no me considero mayor… no podamos ir con la falda corta?! Es que es alucinante… yo hasta que no tenga una pierna chunga me veréis con la falda cortita”, reivindicaba llevándose una gran ovación en plató.

“¡¿Pero qué es esto?!”, preguntaba, “en este país vamos para atrás", terminaba reconociendo. Pero la cosa se ha quedado ahí porque el motivo de levantarse de la silla tenía que ver con ir a la sala VIP donde un nuevo colaborador del programa estaba escondido en una caja de cartón y sus compañeros iban uno a uno a cotillear antes de desvelar de quién se trataba.

Después de mucho cebar esta nueva incorporación a programa descubrimos que se trataba de José Antonio Avilés que, ahora que ha terminado Viva la vida ha encontrado nuevo destino.