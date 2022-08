Suso Álvarez opina sobre la relación de Omar Sánchez y Raquel Lozano, con la que coincidió en ‘Gran Hermano’

En 2015 Raquel Lozano tenía 29 años y cuando entraba en la casa de Gran Hermano aseguraba que “me gusta gustar y me encanta ligar. Cuando me enamoro lo doy todo y ahí es donde la cago”. En esta edición coincidió con Suso Álvarez que estuvo jugando a dos bandas con Sofía Suescun y la propia Raquel que reconoció que se estaba enamorando de él.

Han pasado siete años desde entonces. Ahora ella está conociendo a Omar Sánchez convirtiéndose en un personaje más en el culebrón que integra al surfista, a su ex, Anabel Pantoja y a Yulen Pereira.

En estos últimos días ha entrado para varias veces por teléfono en Sálvame para defenderse de varias acusaciones que han vertido sobre ella a la que, algunos, consideran una montajista.

De momento, tanto ella como Omar han reconocido que se están conociendo y que no son pareja. Pero tienen programado un viaje para aclarar qué son y que él lo tenga claro cuando entre en Pesadilla en El Paraíso.

Suso recuerda su relación

En su día, también Suso Álvarez negó que ella fuera su novia y aseguró que no se creía sus ‘te amo’. “Qué guapo era de joven y cómo me he estropeado con el tiempo, increíble la conclusión que sacao, voy a peor”, fue la primera reacción de Suso al ver el vídeo en Ya es mediodía.

“Era joven, tenía 20 o 21 años, me lo he pasado muy bien, pero ahora ya estoy pensando en boda y niños, estoy muy enamorado”, aseguraba el colaborador.

“¿Raquel Lozano se mueve por dinero, sí o no?”, le preguntaba directamente Miquel Valls. “Lo que yo he escuchado ahora, últimamente, de Raquel Lozano, es que se dice que no le gusta la televisión. Obviamente no se puede decir que no me gusta el foco, no me gusta estar en los medios cuando has entrado en un reality”, empezaba reflexionando.

“Yo no tengo nada contra Raquel Lozano, pero creo que estará esperando su momento y cuando ella vea su momento yo creo que la veremos, igual que ha hablado Omar, escucharemos a Raquel Lozano”, añadía.

Se ha cuestionado mucho la relación de Omar y Raquel y muchos piensan que hay más interés que amor. “Yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Yo no creo que de aquí vaya a salir una relación”, aseguraba.

María Verdoy le explicaba a Suso que Anabel Pantoja había manifestado su preocupación por que se aprovecharan de su ex. “Cuando decimos ese titular de ‘me da miedo de que se aprovechen de él’ es como si Omar no estuviese en sus plenas capacidades. Él también sabe dónde se mete y qué está disfrutando. Yo no creo que nadie se esté aprovechando de nadie, es una simbiosis”, expresaba.

Suso no se ha atrevido a asegurar si triunfará el amor en esta pareja y, aunque asegura que ya no tiene ningún tipo de relación con ella, le desea lo mejor. Y eso que ha reconocido que le tiene bloqueado porque no acabaron muy bien.

En cuanto a Raquel y Omar, solo el tiempo marcará el destino de esta relación, aunque tiene pinta que durante un tiempo se hablará mucho de ella.