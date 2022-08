Isaac Torrres, harto de las críticas, desvela su verdadera relación con Lucía Sánchez durante su embarazo

Isaac Torres ha demostrado que no es un hombre de una sola mujer ni de compromisos. O eso es lo que hemos podido deducir de su comportamiento en los realities, tipo La isla de las tentaciones, en los que ha ido participando. Le gusta mucho el tonteo y lo pudimos comprobar una vez más estos días tras ver imágenes suyas en Colombia besándose con dos de las concursantes con las que ha compartido nuevo programa.

Unas imágenes que se comentaron en España y que volvieron a generar especulaciones sobre la relación que mantiene con Lucía Sánchez, la que va a ser madre de su hija Mía. Le llovieron críticas, sobre todo, después de que ella contase en su canal de mtmad que últimamente se había sentido muy sola.

“Yo no voy diciendo por ahí que me siento solo. Deja de decir tonterías", le mandaba recadito a su ex en un directo de Instagram donde se ha despachado a gusto. Ha lanzado una serie de mensajes que recogía Outdoor y que dejan claro que la relación entre ellos vuelve a estar tirante.

Sobre su futura paternidad

"¿Qué pasa, que porque yo vaya a ser padre tengo que dejar de trabajar? Pensar un poquito, que sois ridículos. No sabéis nada. Que yo siga haciendo mi vida no significa que vaya a ser mal padre porque para mí la niña es lo más importante que voy a tener nunca en la vida", contestaba a los que criticaban sus actitudes en Colombia antes de convertirse en padre.

Ha dejado claro que no está al margen del embarazo. "Siempre he estado preguntando. Cuando he estado en España, he estado en Cádiz yendo a todas las ecografías. Obviamente, si tengo que viajar, es lo que hay. No puedo estar presente, pero no quiere decir que no pregunte", afirmaba.

"Yo no tengo que estar detrás de ella las 24 horas, no es mi novia. Ella tiene sus amigas, su familia, su entorno…igual que yo tengo el mío. La niña me va a tener para lo que sea porque una cosa es la niña y otra, ella. Lucía no es nada mío", aseguraba rotundo sobre su ex.

"Lo sé todo porque yo le escribo prácticamente todos los días. Que me responda ya es cosa de ella. A veces lo hace, y otras no. Soy la persona que más se ha preocupado por la niña, siempre he estado preguntando", insistía para dejar clara su implicación en el embarazo.

Llegada inminente

En cuanto al día que no tardará en llegar ha asegurado que “yo le he dicho que quiero estar en el parto, pero ella dice que no quiere que esté yo y que prefiere que esté su madre con ella. A mí me encantaría, pero no puedo hacer más".

Por sus palabras, parece que está deseando tener a su pequeña en brazos. "Tengo muchísimas ganas de que nazca ya y verle la carita. Tenemos una aplicación en el móvil donde van subiendo las fotos y los vídeos de las ecografías y ya se le ve la carita hecha. Es preciosa, se parece mucho a Lucía", explicaba.

Habrá que ver si la relación de esta no pareja mejora cuando nazca la niña.