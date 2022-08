Tania Medina sigue apostando por el mini biquini ahora que ha terminado ‘Supervivientes’ y genera comentarios

Tania Medina y Alejandro Nieto entraron como pareja en Supervivientes y nos dejaron momentos de mucha pasión, de enfados, de celos, de amor… una montaña rusa de sentimientos que definen su relación.

Una vez de regreso a España y con él como ganador del concurso, parece que su relación no ha hecho más que mejorar. Les hemos visto retomar su pasión después de muchas semanas separados y disfrutar de su amistad con otra de las parejas del concurso, la que forman Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Además, ella ha retomado su carrera profesional y ha celebrado que ha logrado fichar por una agencia internacional. "La semana que viene voy unos días a Barcelona para hacer unas sesiones de fotos y tener material bueno, que en septiembre empiezan las campañas. Estoy muy ilusionada", aseguraba hace unos días.

Y en eso está. Y nos ha permitido verla en un hotel de Barcelona donde está haciendo varias sesiones de fotos. Y entre medias, se hace sus propios selfies que nos demuestran que hay algo que no ha cambiado respecto a Supervivientes.

En redes sociales se comentaron en varias ocasiones los bikinis que lucía en el programa que muchos consideraban que, por sus escasas dimensiones, no eran los más adecuados para los juegos físicos en los que tenían que participar.

División de opiniones

Pues bien, ese es el tipo de bikinis son los que sigue luciendo en España, claro que ahora no tiene que hacer ese tipo de juegos. Ya criticaron mucho que apareciera en Sálvame con uno de estos trajes de baño porque no se veía oportuno y cosificaba el cuerpo de la mujer. Pero ella es libre para ponerse lo que quiera y tiene claro lo que le gusta. Una elección que divide a sus seguidores. A algunos este tipo de bikinis no acaban de convencerles.

No te pongas parte de abajo, total

Muy poca tela...

Se te ve el coñ0 💦💦

Aunque la mayoría se centran en piropear el cuerpazo de Tania, otros se fijan en el bikini. Está claro que tiene todas las papeletas para crear tendencia.

Muy guapa! De donde es el bikini 👙 Mi Tanyyy

De donde es el bikini???

Muy bonita la foto y espectacular el bikini para mostrar ese increíble cuerpo de 10. Enhorabuena

Premio invertido

Junto a la imagen, la modelo ha dejado un mensaje que nos hace pensar en qué está invirtiendo Alejandro Nieto el premio de Supervivientes, los 200.000 euros que todos querían, pero que solo él consiguió.

“Me encantan estos espejos, quiero uno para el pisito nuevo 🤎🏠”, escribía. Y es que la pareja parece haber encontrado nuevo nido de amor en el Puerto de Santa María donde tienen previsto instalarse. Ya dijo que él que su intención era tener un lugar donde poder tener a su niño cuando le tocaba quedarse con él y parece que… objetivo cumplido.