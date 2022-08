Tamara Gorro ha querido dar las gracias a Aitana por el tremendo gesto que tuvo con su princesa antes de morir

El pasado 28 de julio Tamara Gorro vivió uno de los peores días de su vida. La hija de unos amigos a la que ella consideraba como su sobrina y a la que llamaba ‘mi princesa’ fallecía víctima del cáncer. La batalla había sido dura y ella había estado a su lado en todo momento, pero no se pudo hacer nada.

La influencer ha marcado ese día en su memoria y desde entonces, intenta disfrutar de las vacaciones con su familia, pero no se olvida de su pequeña. Va compartiendo mensajes y frases que nos hacen reflexionar: “La muerte no separa a los seres que se aman, sino que los une indefinidamente” o “Te echo de menos”.

Ha llegado incluso a hacerse un tatuaje en la muñeca para tenerla presente siempre. “🖤Para TODA la vida🖤”, escribía junto a la fotografía en que nos lo mostraba.

Hace tan solo unas horas publicaba una foto suya abrazando a su pequeña para recordar que lleva “🖤DOS SEMANAS SIN TI🖤”. También compartía un vídeo en sus stories en el que podíamos ver, entre otras cosas, cómo Valeria pudo cumplir uno de sus últimos sueños y todo, gracias a Aitana.

El gesto de Aitana

“Ella, la gran Aitana, no dudó en enviarla un mensaje de lo más cariñoso del mundo. Cumplió uno de sus últimos deseos. Estaré eternamente agradecida y a vosotros por la gran ayuda”, escribía sobre este gesto que quiso tener la cantante. Le envió un cariño mensaje que no hemos podido escuchar, solo ver, porque fue un acto de intimidad que ha querido preservar.

Eso sí, nos ha servido, una vez más, para darnos cuenta del gran corazón de la cantante que cumplió el sueño que tenía la niña de tener cualquier tipo de contacto con su ídolo.

No fue fácil para Tamara que no contaba con Aitana como una de sus seguidores. Fue su familia virtual la que logró hacerle llegar el mensaje a la cantante que no dudó en reaccionar. Unas bonitas palabras que hicieron feliz a una niña en sus últimos días.