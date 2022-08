La selección española de baloncesto recibe críticas por la canción de Bad Bunny que escucha en el vestuario

España ha ganado por siete puntos a Grecia en el partido que disputaron este jueves en el Wizink Center como preparación para el Eurobasket 2022. Claro que no estaba Antetokounmpo, la gran estrella del equipo heleno, que sí estuvo en el primer partido amistoso que acabó en derrota española. Y es que hay muchas cosas que mejorar en la Selección de baloncesto.

Puede que esta victoria haya sido gracias a esa ausencia tan importante. Pero también puede que haya sido gracias al artista fetiche que la selección escucha en el vestuario antes de salir a la cancha.

Se trata del mismo artista que eligieron para la Copa del Mundo. Bad Bunny ya es un habitual más del vestuario y no porque el portorriqueño se pase a visitar a los jugadores sino porque son ellos mismos los que eligen una de sus canciones para cantarla juntos antes de empezar a jugar.

Cantando y bailando

Dando palmadas en el suelo no han dudado en demostrar su talento musical al ritmo de Tití me preguntó. El ritual empieza con ellos agachados y termina con todos dando saltos. Parece que esta canción les da un gran chute de energía, aunque sí es cierto, que como cantantes no se puede decir que tengan mucho futuro.

Claro que no todos están contentos con su selección musical y critican que hayan escogido, precisamente, esta canción que no entienden de qué modo encaja en este tipo de eventos.

Mira que habrá canciones…

De cultura musical no van muy sobrados. Disculpas al mundo.

Realmente es la canción adecuada para un grupo de jugadores que van a inspirar a otras generaciones? La letra no me cuadra mucho la verdad 😮

Pero que tontería es esta por Dios!!! Menos mal que no se les entiende muy claro, porque la letra quizás no es la más adecuada

La cuestión es que surtió efecto y acabaron ganando el partido. Solo de 7 puntos, pero suficiente para resarcirse de su anterior derrota.