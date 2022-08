Habla un supuesto amigo de Yulen Pereira: “Él antes era muy humilde. Ya no saluda como antes”

Yulen Pereira disfruta de su viaje a Egipto con Anabel Pantoja mientras en España no se deja de hablar de él. Si lo que buscaba era fama, como dicen algunos, desde luego, la ha conseguido con creces. Claro que eso no siempre es bueno.

El equipo de investigación de Sálvame se ha puesto manos a la obra para intentar conocer el pasado y presente del deportista y ha hecho trabajo de campo desplazándose a un lugar de fiesta donde Yulen pasaba mucho tiempo de su vida.

“Él sí que venía mucho por aquí”, confirmaba el portero de una discoteca de la que parece ser que era asiduo. Allí también han hablado con una testigo que tuvo la oportunidad de verle en acción cuando se pasaba por allí.

Su trato con las mujeres

“Estuvo tonteando con todas mis amigas y conmigo también. Que a ver si me fuera a su casa… Era muy golfo, decía que era deportista de élite, que era de esgrima, entonces a todas se las llevaba de calle. Estaba pico y pala con mis amigas, estábamos en el reservado y siempre estaba pico y pala con todo el mundo”, explicaba sobre el comportamiento del deportista.

Durante estos meses él ha dicho que llevaba siete años sin novia, pero diversas informaciones apuntaban a que eso no significaba que no tuviera mujeres a su lado, al parecer, era más bien todo lo contrario.

La gente con la que solía coincidir en ese local nocturno no ha dudado en compartir su opinión sobre su papel en Supervivientes. “Ha estado flojo, pero ha durado lo que ha durado porque se ha arrimado a la llama que más calienta. Yo creo que está con Anabel por lo que está, por el apellido. Le gustan más jovencitas”, aseguraba un testigo.

El amigo traicionero

También han hablado sus amigos y no precisamente para dejarle en buen lugar. “Ha visto dinero ahí y hay que ser tonto para no aprovecharlo. Se ha ido a la isla, se ha metido en el mundo del famoseo. Me extraña que esté en una relación seria, él no es un tío de novias. Y menos de una novia del famoseo del corazón”, aseguraba uno de ellos.

Eso sí, opinan sin dar la cara, que la traición es mejor mantenerla escondida. “Cuando te metes en un mundo en el que ves dinero y ves tal, la vida te cambia. Él antes hacía música y la gente que hacía música con él ya no se junta con él”, aseguraba sobre su pasado reguetonero.

En cuanto a su reacción a la salida del concurso, aclara que “lo vimos de pasada. No vino a saludar. Es que el mundo del famoseo es muy malo. Te cambia, te cambia. Él antes era muy humilde. Ya no saluda como antes. Detrás de las cámaras es diferente”.

Esperemos que Anabel le esté enseñando a su chico a pasar de este tipo de testimonios que no siempre son los más fiables, aunque también suele decirse que cuando el agua suena…