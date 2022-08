Rafa Mora desvela lo que dijo Isabel Pantoja de Yulen Pereira durante su cumpleaños y traerá cola

Desde que Anabel Pantoja y Yulen Pereira dieran el paso de visibilizar la química que había surgido entre ellos en Honduras durante su concurso en Supervivientes, los comentarios sobre esta relación han sido múltiples y variados. Todo el mundo tiene una opinión sobre esta relación.

Ha habido muchos críticos que, desde el primer momento, aseguraron que esta unión tenía más de interés que de amor. La cosa era creer que era ella la interesada, o él. De hecho, muchos aseguraron que no duraría mucho después del programa.

Pero ahí están ellos, disfrutando el uno del otro, ahora en Egipto en el que se ha convertido en su primer viaje internacional como pareja. Eso sí, antes han recorrido la geografía española de fiesta en fiesta.

Pero si hay una opinión que interesa es la de la familia. Ya sabemos que las madres no están muy a favor de esta historia. La primera en mostrar su desacuerdo fue Arelys, que reculó cuando volvió de visitar a su hijo en Honduras, pero que siempre se ha mostrado muy crítica con lo que estaba sucediendo.

Algo que, como era de esperar, no sentó nada bien a Merchi, la madre de Anabel, que dejó claro que, a la vuelta del concurso, tenía ganas de recibir a su hija, pero no a Yulen.

La opinión de Isabel Pantoja

Lo que no sabíamos era la opinión de Isabel Pantoja, tía de la criatura y una de las personas más importantes en su vida. Claro que Rafa Mora ha despejado esa incógnita porque ha recibido un mensaje de alguien que estuvo en el cumpleaños de la tonadillera.

Una celebración a la que no acudió mucha gente, pero los justos para que trascendiera que esta relación fue centro de muchas conversaciones ese día.

“Palabras textuales, me dice mi fuente, que estuvo dentro de Cantora. Según la fuente, esto es lo que dice, palabras textuales de Isabel Pantoja madre: ‘Ya me encargaré yo de que esta relación no siga. A la madre de este niño no le gusta mi sobrina ni su familia, pues a mí tampoco me gustan ellos’”, leía Rafa Mora.

“De momento no ha ido al cumpleaños de Isabel, de momento no ha estado en Cantora”, recordaba el colaborador de Sálvame de Yulen.

“¿Te ha preguntado tu tía por él? ¿tiene interés en conocerle? y dijo, ‘no tiene ningún interés en conocerle, no me ha preguntado ni siquiera por él’”, recordaba Antonio Montero las palabras de Anabel Pantoja.

"Había muy poquitas personas, pero la información viene de dentro y la fuente es potable", aseguraba el colaborador sobre el mensaje que había recibido y que ha dejado las cosas muy claras.