Anabel Pantoja estalla ante las críticas por su viaje a Egipto y contesta

Desde que Anabel Pantoja y Yulen Pereira pusieron un pie en el aeropuerto, se ha hecho un seguimiento exhaustivo de cada paso que han dado en su viaje a Egipto. Sumado a lo que ellos han ido compartiendo en redes, hemos tenido el relato de muchos testigos que han ido contando lo que vivían con ellos en Sálvame.

El programa puso en marcha una campaña para que todo español que estuviese esos días en Egipto y coincidiera con ellos, se pusiese en contacto con Sálvame para contar cómo les han visto, qué han hecho, cuál ha sido su comportamiento. Vamos, que están siendo analizados con lupa.

Son muchas las llamadas y mensajes que ha recibido el programa. Unos hablaban de los simpáticos que eran y los gestos cariños que había entre ellos que se comportaban, en todo momento, como una pareja más. Otros, sin embargo, han señalado un comportamiento borde y altivo.

No han dejado de recibir críticas por el viaje en sí, por su comportamiento y por cómo están llevando su relación sobre la que todo el mundo opina. Y claro, Anabel, que no ha logrado desconectar, se ha cansado y ha hablado.

Anabel estalla

En esta ocasión lo ha hecho a través de Lydia Lozano a la que ha enviado una serie de mensajes para que leyera en alto. “Yulen ha estado trabajando como todos casi 90 días y está descansando como el resto. Vacaciones con días libres con 24, 25, 26 o 27 años… ¿cómo que no va a salir de fiesta? Claro. Rinde, compite y luego hace lo que cualquier futbolista o deportista. Basta ya, joder, ya”, expresaba frente a las críticas que ha recibido el deportista por haber dejado de lado la esgrima tras su salida del concurso.

En cuanto a su comportamiento borde con los fans, también ha querido hacer una puntualización. "¿Qué yo soy borde? Me hice foto con todos los españoles y parte de los egipcios. Sí me hice fotos. Cuando le dije a la chica que esperase era porque lógicamente vengo de turismo y quiero hacerme fotos igual que el resto de la gente. Si me hago fotos con todos y no las mías es como si no hubiera venido, ¿no?", preguntaba.

"Intento desconectar y a la vez cumplir con la gente que me apoya y me pide fotos. Lo entiendo, pero no es normal, las 24/7 con lo mismo. Me he parado tres veces a hacer directo con el programa. Siempre…no sé… ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Descansar después de estar 100 días sin parar, sin comer, pasando fatigas?", se lamentaba.

Viaje pagado

Mucho se ha hablado de si este viaje estaría fraguado por la primera exclusiva de la pareja, si se lo habían regalado y no había tenido que pagar un duro. También ha querido aclararlo. "No me han regalado el viaje, lo hemos pagado. Y no es de lujo, nos hicieron precio, un amigo, y se lo agradecí a través de las redes. ¿Soy la única persona que viene a Egipto y le hacen precio? No estoy en una habitación de 600 euros. Ni muerta me gasto ese dinero. Sabes cómo soy de humilde y lo que me enseñó la Merchi", explicaba.

Está claro que no está siendo un viaje fácil. Lo importante es saber si este primer destino compartido logrará unirles más o, sin embargo, servirá para darse cuenta de que no están hechos el uno para el otro.