¿Atracción sexual entre Anabel Pantoja y Alejandro Nieto?: “Parece que soy una cualquiera”

“Yo creo que hay tensión no resuelta entre Alejandro Nieto y Anabel Pantoja. Yo me acuerdo perfectamente cuando Yulen se fue del concurso cómo Anabel se apoyó en Alejandro y yo ahí vi una atracción, lo que pasa que luego no hubo tiempo para que eso creciera”. Con estas palabras sobre una nueva hipótesis, Miguel Frigenti, abría un nuevo melón en el culebrón Café con aroma a Anabel.

Alejandro Nieto estaba en el plató de Sálvame para dar su versión. “Se me ha tachado muchísimo del tema de machismo, que ya estoy un poco cabreado, pero, por tener una relación de amistad con una mujer, ¿ahora es tensión sexual?”, preguntaba.

Claro que lo de Frigenti no ha sido un caso aislado. Una de las concursantes del reality también opinaba igual. “Si no hubiera estado Tania, otro gallo hubiera cantado”, aseguraba Charo Vega.

“No es raro que Alejandro le gustara a Anabel, pero desde luego Alejandro… te aseguro yo que tengo muchísimos años, es… con todas sus malas formas, con todo lo que se ha dicho de él, desde que yo llegué dije ‘este niño vale mucho’. Físicamente no te lo cuento, y eso que traía un barrigón horroroso y su forma de ser, pendiente de mí, es el único que estuvo pendiente de mí… Es que yo muero por Alejandro”, aseguraba.

“Si es así, yo nunca me había dado cuenta, yo lo he visto siempre como una amistad y para mí es una buena amiga mía”, insistía Alejandro que hablaba solo de amistad.

Lydia Lozano ponía la guinda al pastel: “Yo creo que hubo muy buena unión y que se hubieran podido enrollar, quitando a Tania, pero lo ha visto Frigenti no lo he visto yo”.

Anabel estalla

Debate que ha debido llegar a oídos de Anabel que quiso dar su versión desde Egipto. No dudó en mandar un mensaje a Lydia y ella lo leyó en alto con toda la dramatización posible.

“¿Qué si no hubiera existido Yulen? ¿De verdad? ¿En serio? Falta que se piense que me hubiese liado con Rubén o con Matamoros. Joder. Se va toda mi gente, Alejandro es el único con el que convivo, lo veo como mi hermano. Me recordaba mucho a mi primo Kiko con su manera de ser conmigo, como íntimos y tenemos muchos planes los cuatro. No puedo más, parece que soy una cualquiera de la casa de campo, con todo mi respeto a las chicas de la casa de campo”, era la respuesta de Anabel que deja claro el enfado y desesperación que tiene ante tanta especulación.

Parece que la influencer no ha podido desconectar en Egipto.