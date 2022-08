Gayle canta a la ironía para describir a una persona ‘indieedgycool’

Gayle se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo trabajo, el cual será la segunda parte de su EP y que podremos disfrutar a partir del 7 de octubre. a study of the human experience volume two es el nombre de este disco que contará con seis canciones, entre las que se incluye su nuevo tema, indieedgycool, el cual acaba de estrenar.

Esta canción cuenta con una letra muy irónica en la que se describen los atributos que las personas utilizan para parecer alguien indie, oscuro y guay, tal y como se define en el título. Continúa con el mismo estilo musical que pudimos escuchar en la primera parte de a study of the human experience. Ese pop electrónico y pop/rock que nos devuelve a los sonidos de los años 2000, siendo algo más alternativa.

Junto al tema ha presentado un videoclip, el cual no es el oficial, pero sí es lyric video. En él, podemos ver a Gayle subida al lavabo de un baño mientras juga con un globo y aparecen la letra de la canción alrededor suyo.

El 7 de octubre podremos disfrutar de a study of the human experience volume two, del cual ya conocemos el título de todas las canciones que lo forman: indieedgycool, fmk (con backbear), ALEX, 15, god has a sense of humor y snow angels.

Antes del estreno de su segundo EP, Gayle pisará España para presentarnos en directo indieedgycool y el resto de éxitos como abcdefu, luv starved y ur just horny. El 3 de septiembre actuará en el Coca Cola Music Experience de Madrid, compartiendo cartel con artistas de la talla de Maneskin y Lola Índigo. ¡No te lo pierdas!