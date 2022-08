Jorge Javier Vázquez, ingresado en un hospital de Perú durante unas vacaciones de pesadilla

Este no está siendo el verano de Jorge Javier Vázquez. Mientras muchas celebrities disfrutan de un verano de aventuras y amor, el presentador de Sálvame ha visto como sus planes se han truncado durante su visita a Perú y, lejos de estar pasando unos días de ensueño en este país, está sufriendo graves afecciones en su salud que le han llevado incluso hasta el ingreso hospitalario.

Vázquez, que se encontraba en Lima pasando unos días de relax y desconexión, empezó a sufrir mal de altura y, tal y como él mismo ha contado este martes 16 de agosto, hace unos días tuvo que ingresar en un centro hospitalario para tratarse de un edema pulmonar derivado de esta dolencia.

"Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura", ha arrancado el propio Vázquez en un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram.

El popular presentador de Telecinco, que ha colgado varias fotografías de él en el hospital, ha explicado a sus amigos y seguidores que durante su ingreso recibió cuatro sesiones de cámara hiperbárica además de corticoides y antibióticos.

"La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma", ha continuado el comunicador para después añadir que la gente de Perú le está pareciendo de lo más encantadora.

Ha podido hacer turismo pese al mal de altura

Pese a los problemas de salud que le ha acarreado el mal de altura, Vázquez ha asegurado que ha podido conocer algunos puntos icónicos de este país con difícil acceso. "Pude visitar a rastras Machu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco", ha explicado en el mismo comunicado.

Además, aunque no ha detallado de qué lugar concreto se trata, ha asegurado también que este mismo martes visitará lo que podría ser la selva peruana, pues, según sus propias palabras, su aventura de hoy puede estar bien cargada de mosquitos. "Miedo me da", se ha atrevido a bromear.

Por último, Jorge Javier Vázquez, haciendo gala del sentido de humor y la sinceridad que le caracteriza, ha asegurado que, pese a lo impactantes que resultan las imágenes en las que se le puede ver dentro de la cámara hiperbárica, intentó venderlas, pero al ser este lunes festivo en nuestro país, no tuvo suerte.

Sus amigos y seguidores le mandan mucho amor

Las imágenes de Jorge Javier Vázquez en el hospital han dejado con la boca abierta a sus amigos y seguidores, quienes no han dudado ni un segundo en mandarle todo su apoyo para los días que le quedan de viaje. "¡Macho, te toca todo menos la lotería! Vuelve pronto. Te adoramos", le ha escrito Mahi Masegosa; "Pues que rabia, pero que valentía por otro lado, seguir ahí sin perder las ganas de disfrutar del país, aunque sea a duras penas. Te mando un súper abrazo fuerte y cuídate los días que te queden", le ha dicho la estilista Paloma González Durántez y "Te mando todo mi cariño. Recupérate prontito que te echamos mucho de menos", le ha asegurado su compañero Miguel Frijenti, que ha sido uno de los muchos seguidores que se ha lanzado a mandarle ánimos.