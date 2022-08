Anabel Pantoja y Yulen Pereira siguen con su verano del amor: ahora en Ibiza

Anabel Pantoja y Yulen Pereira son, sin ningún tipo de duda, la pareja mediática del verano. Al igual que Despechá de Rosalía y la Sesión 52 de Bizarrap con Quevedo están acompañando este verano a todos los amantes de la música, las aventuras del esgrimista y la colaboradora de Mediaset y sobrina de Isabel Pantoja están siendo el entretenimiento favorito de aquellos que no quieren perderse ni un salseo de la prensa del corazón. Y es que, aunque lo suyo se cocinó a fuego lento en Supervivientes, la pareja no ha dudado en meter el acelerador a su salida del realiy y no se despegan ni un momento. Anabel y Yulen están viviendo un verdadero verano del amor.

Según se desprende de sus actos, los dos enamorados están dispuestos a darlo todo viviendo juntos las mayores aventuras posibles y para ello, han decidido ni más ni menos que cumplir uno de los grandes sueños de la andaluza afincada en Canarias y visitar a Egipto y sus pirámides.

En este viaje, seguido en todo momento por Sálvame en lo que el equipo de Telecinco ha llamado Café con aroma a Anabel en referencia a la romántica telenovela colombiana Café con aroma de mujer, Yulen y Anabel han podido visitar la conocida como pirámide de Guiza o de Keops, la más antigua de las siete maravillas del mundo así como la tumba KV62 de Tutankamón; dos lugares con los que la colaboradora soñaba desde hace años y que ahora, ha conocido junto a su nuevo amor.

La pareja ha disfrutado, sin duda alguna, de su viaje por Egipto y al llegar a España lejos de volverse a casa, han optado por seguir exprimiendo al máximo de su particular verano del amor y se han trasladado hasta Ibiza para que el Mediterráneo les ayuda a olvidar las altas temperaturas del país de las pirámides. Allí, tal y como hemos podido ver gracias a las redes sociales, los dos enamorados están disfrutando de unos días de playa, buena comida, amigos y, sobre todo, de una compañía mutua de la que parecen no cansarse nunca.

De hecho, aunque no se exceden subiendo contenido romántico, la pareja sí ha dejado ver su conexión publicando el uno fotos del otro e incluso, subiendo vídeos en los que se puede ver cómo bromean entre ellos llegando incluso a lanzarse el uno al otro al mar aprovechando cualquier descuido.